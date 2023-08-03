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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

كشري : أنا الهداف التاريخي للبطولات العربية .. وغيابات الأهلي أمام المصري مؤثرة

صدى البلد

أكد أحمد كشري نجم النادي الأهلي السابق، أنه سجل 13 هدفًا في مشواره مع الفريق الأحمر خلال مشاركاته في البطولة العربية للأندية، مؤكدا بأنه توج بـ 3 ألقاب عربية مع الأهلي، وسجل في فرق عربية كبرى مثل الهلال السعودي والصفاقسي التونسي، موضحًا أنه يعتبر الهداف التاريخي للبطولات العربية.

وقال كشري في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "الأهلي قدم موسما استثنائيا بعدما توج بخمس ألقاب بجدارة واستحقاق، ولم يكن هناك منافس على المستوى المحلي، ومواجهات الأهلي والمصري دائمًا صعبة وحساسة بين الفريقين".

وأضاف: "الأهلي سيلعب بالتشكيل الأساسي في مواجهة طموح علي ماهر الذي تولى تدريب المصري مؤخرا، والذي يسعى للتعويض بعد خسارة كأس الرابطة مؤخرًا، لكن المواجهة ستكون صعبة بكل تأكيد على الفريقين".

وواصل: "غيابات الأهلي مؤثرة خصوصا محمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم، علاوة على غياب بعض العناصر الآخرى، لكن الفريق الأحمر سيعمل على تقديم مباراة جيدة، والحالة الهجومية ستفرق كثيرا للتقليل من الضغط على مدافعي الأهلي في هذه المباراة".

وزاد: "أتمنى أن نشاهد مباراة جيدة بين فريقين كبار، ونتمنى التوفيق لنادي الزمالك أيضا امام النصر السعودي والصعود للدور القادم في البطولة العربية، ومعظم الفرق الإفريقية غادرت البطولة، رغم وجود فرق كبرى مثل الترجي والوداد والصفاقسي".

وأتم: "الفرق السعودية أصبحت تضم عناصر مميزة واتحاد جدة أقوى فريق في البطولة العربية حتى الآن وطارق حامد من العناصر المؤثرة بعدما شاهدت مستواه في المباريات التي شارك فيها مؤخرا، وكريستيانو رونالدو نجم النصر يحتاج لمعاونة زملائه للظهور بشكل جيد لكن الاتحاد أقوى فريق حاليا".

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