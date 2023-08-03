تكريم فاطمة سامورا في قمة كرة القدم بأشبيلية

أعلنت اللجنة المنظمة لقمة كرة القدم العالمية التي ستقام بمدينة أشبيلية الإسبانية عن تكريم فاطمة سامورا، الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وسوف يتم تسليم سامورا جائزة إنجازات المسيرة المهنية في فعاليات قمة كرة القدم العالمية القادمة في إشبيلية، المقرر عقدها في الفترة من 20 إلى 21 سبتمبر المقبل.

يأتي هذا التكريم "تقديرا لإنجازات سامورا الفريدة وتأثيرها على مستقبل كرة القدم، فضلاً عن إسهاماتها الكبيرة في اللعبة العالمية من خلال سعيها الحثيث و ابتكاراتها المتميزة وتأثيرها على المجتمع".

وقبل أن تصبح أول امرأة أفريقية تشغل منصب الأمين العام لفيفا، عملت فاطمة سامورا، المولودة في السنغال، في مشاريع الأمم المتحدة، ومن المقرر ان تختتم دورها في وظيفتها الحالية في ديسمبر المقبل.

وقال جان أليسي، المؤسس المشارك والمدير لقمة كرة القدم العالمية: "فاطمة سامورا بذلت جهودا هائلة في صياغة مستقبل صناعة كرة القدم الذي نحتاجه".

أضاف أليسي "لقد كنا شاهدين على ذلك من خلال تجربتنا الشخصية في التحضير لقمة كرة القدم العالمية، حيث كانت أيضًا مستشارة موثوق بها. لا يمكننا التفكير في شخص أفضل ليحصل على جائزة إنجازات المسيرة المهنية الأولى من نوعها في قمة كرة القدم العالمية، ونأمل أن تكون هذه الجائزة ملهمة للقادة الشباب الآخرين ليسيروا على خطى فاطمة"