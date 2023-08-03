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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خبير علاقات دولية عن التعاون بين مصر واليونان: نموذج ومثال يحتذى

الرئيس السيسي ورئيس
الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليونان

تحدث الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، عن أهمية العلاقات المصرية اليونانية، مشيرًا إلى أن العلاقات بين مصر واليونان تعتبر نموذجًا ومثالًا لما ينبغي أن تكون عليه العلاقات الدولية، مؤكدًا أن العلاقة بين البلدين تنامت إلى حد بعيد في الفترة الأخيرة.

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وأضاف "البرديسي"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، أن القمة المصرية اليونانية في مدينة العلمين تأتي في إطار تعميق الروابط والعلاقات المصرية اليونانية المستمرة، والتي بدأت منذ عام 2014.

 

وأشار إلى أن الحضارتين المصرية واليونانية تُسقيان من ماء واحد وهو الإنسانية، مشيرًا إلى أن لهذا الأمر انعكاس كبير في شجرة العلاقات بين البلدين على المستويات كافة مثل الاقتصادية والاستثمارية والثقافية والسياحية.

 

وتابع :" مبادرة الرئيس السيسي في 2017 هي إحياء للجذور العريقة بين البلدين والاحتفال بالجاليات اليونانية التي وُجدت على الأراضي المصرية، وكوّنت مفردة مهمة من مفردات الثقافة المصرية، مما يدل على نجاح السياسة الخارجية المصرية في تعميق مثل هذه العلاقات.
 

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