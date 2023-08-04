عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عثمان ديمبلي يخضع للكشف الطبي في باريس سان جيرمان

ديمبلي
ديمبلي

يخضع النجم الفرنسي عثمان ديمبلي، لاعب برشلونة الإسباني، للكشف الطبي في باريس سان جيرمان، اليوم الجمعة، استعدادا للانضمام إلى النادي الفرنسي.


وحسب الصحفي الإيطالي الشهير فابريزو رومانو، فإن ديمبلي يتواجد في باريس سان جيرمان أمس الخميس، وسيخضع للكشف الطبي في النادي الفرنسي، اليوم الجمعة.


وأضاف أن ديمبلي سيوقع عقود انضمامه إلى باريس سان جيرمان عقب اجتياز الفحوصات الطبية.
 

كان تشافي هيرنانديز المدير الفني، لفريق برشلونة، أعلن أول أمس الأربعاء أن عثمان ديمبلي سيرحل لصفوف باريس سان جيرمان.


وينتهي عقد عثمان ديمبلي مع نادي برشلونة الإسباني في صيف 2024.

ديمبلي برشلونة سان جيرمان عثمان ديمبلي فابريزو رومانو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رحيل مرتضى ومدرب كبير.. ميدو يكشف أهم قرارين داخل نادي الزمالك

بعد 11 شهر خطوبة.. سبب انفصال أسما إبراهيم عن المطرب موسى

حماة الفنانة يسرا.. وفاة أرملة المايسترو الراحل صالح سليم

عاجل| العاصفة بدأت بتلك المناطق.. الأرصاد تحذر

عاصفة غير متوقعة|3 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم والأرصاد تفجر مفاجأة

فيديو يثير الدهشة| حقيقة استرداد رونالدو قميصه من شيكابالا بشكل مفاجئ .. ماذا حدث ؟

800 جنيه|مفاجأة غير مسبوقة في أسعار الذهب وعيار21 بعد قرار البنك المركزي

بعد ساعات من قرار المركزي|مفاجأة في سعر الدولار رسميا الآن مقابل الجنيه

ترشيحاتنا

دعاء يوم الجمعة .. 15 دواء ربانيا لتفريج الكرب وتفتح الأبواب المغلقة

السيطرة علي حريق بأحد البنوك بطريق الكورنيش في بني سويف

وزير الأوقاف من مسجد السيدة نفيسة: تمام الحمد في إتقان العمل والأخذ بالأسباب

محلل رياضي يفجر مفاجأة بشأن رحيل أحمد قندوسي عن الأهلي.. فيديو

ألمانيا تعلق على انتشار الدعاية الموالية لروسيا منذ الانقلاب في النيجر

تصعيد وتجديد.. كواليس حركة تنقلات مديرية أمن الجيزة واستمرار 12 رئيس مباحث

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. ابنة تامر هجرس بإطلالة بسيطة في حفل خطوبتها وأخطاء شائعة أثناء طهي البيض

كاش مايوه.. منة فضالي تثير الجدل بإطلالة جديدة من تركيا.. شاهد

شكلها 20 سنة وعمرها الحقيقي جدة.. موديل تحير الجميع بجمالها

علاج الهبات الساخنة عند النساء.. بالأعشاب والأدوية

فيديو

خلص عليها في الشارع.. المتهم: خدوا فلوسي اللي دفعتها للزواج

العاصفة بدأت.. الأرصاد تحذر ودرجات الحرارة تصل لـ 43

800 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار المركزي

وشوش الحصان وقرأ الأذكار.. ما علاقة أعمال السحر بتخلص شاب من والدته؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ