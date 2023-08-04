عثمان ديمبلي يخضع للكشف الطبي في باريس سان جيرمان

يخضع النجم الفرنسي عثمان ديمبلي، لاعب برشلونة الإسباني، للكشف الطبي في باريس سان جيرمان، اليوم الجمعة، استعدادا للانضمام إلى النادي الفرنسي.



وحسب الصحفي الإيطالي الشهير فابريزو رومانو، فإن ديمبلي يتواجد في باريس سان جيرمان أمس الخميس، وسيخضع للكشف الطبي في النادي الفرنسي، اليوم الجمعة.



وأضاف أن ديمبلي سيوقع عقود انضمامه إلى باريس سان جيرمان عقب اجتياز الفحوصات الطبية.



كان تشافي هيرنانديز المدير الفني، لفريق برشلونة، أعلن أول أمس الأربعاء أن عثمان ديمبلي سيرحل لصفوف باريس سان جيرمان.



وينتهي عقد عثمان ديمبلي مع نادي برشلونة الإسباني في صيف 2024.