وزير الخارجية اليوناني من العلمين: ناقشنا مع مصر ملف الربط الكهربائي

قال وزير الخارجية اليوناني جورجيوس جيرابيتريتيس، اليوم الجمعة، عقب اختتام اجتماعاته في العلمين ، إن مصر دولة "تحافظ اليونان معها على علاقات تقليدية، وهي بلد شريك استراتيجي لليونان، وقد طورنا معها علاقات ثنائية ممتازة في السنوات الأخيرة"، مشيرا إلى مناقشة ملف الربط الكهربائي.

وكان جيرابيتريتيس، ضمن وفد، يرافق رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، في زيارته لمصر، أمس الخميس؛ لإجراء محادثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفقا لما أوردته صحيفة "إيكاثيمينيري" اليونانية.

ودعا وزير الخارجية سامح شكري، نظيره جيرابيتريتيس، إلى تمديد زيارته ليوم واحد؛ لمواصلة المناقشات على المستوى الوزاري، بحسب مصادر دبلوماسية.

وأقام الوزيران، فطور عمل، في وقت سابق، اليوم الجمعة، متابعة للمناقشات التي جرت بين الوفدين اليوناني والمصري أمس الخميس، بعد اختتام الاجتماعات يوم الجمعة.

وقال جيرابيتريتيس، إن البلدين ناقشا، أمس الخميس، من بين القضايا الأخرى المتعلقة بربط الطاقة الكهربائية بين مصر واليونان - والتي ستوفر لليونان وأوروبا تمايزًا واستقلالية في مجال الطاقة - وخلق علاقات تعاون للتعامل معها.

كما ناقشت اليونان ومصر تعاونهما في التجمعات متعددة الأطراف، لا سيما في المجموعة الثلاثية مع قبرص، "وهو أمر مهم للغاية بالنسبة لنا والذي سنقوم بتوسيعه أكثر في المستقبل القريب.

وفي اجتماعات اليوم الجمعة، قال جيرابيتريتيس إن المناقشات امتدت إلى القضايا الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط وشرق البحر الأبيض المتوسط، حيث يتفق كلا البلدين في جميع القضايا تقريبًا، واتفقنا على تنسيق ممارساتنا من أجل تحقيق نتائج أفضل بطريقة منسقة. في المنتديات الدولية ".

وقال وزير الخارجية اليوناني: "ما يهمنا هو الحفاظ على هذه العلاقة الاستراتيجية التي نتمتع بها مع مصر وتعزيزها" واختتم الوزير اليوناني، تصريحاته بالقول إن مصر واليونان تشتركان في جذور وتقاليد مشتركة، وبالطبع فلسفة مشتركة حول قضايانا الثنائية ومتعددة الأطراف.