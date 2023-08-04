الدكتورة صوفيا الخولي أول عربية تدمج بين فن الخط الكوري والعربي.. فيديو

‏قالت الدكتورة صوفيا الخولي أول مصرية عربية تدمج بين فن الخط الكوري والعربي، إنها قابلت مدرسة اللغة الكورية في مدينة الإسكندرية وتعلمت منها اللغة الكورية حتى اصبحوا أصدقاء، وطلبت منها أن تأتي إلى كوريا لزيارتها وأرسلت اليها الدعوة.

‏وتابعت ‏خلال لقاء لها مع الإعلامي "أحمد فايق"، في برنامج "لوغاريتم"، المذاع عبر الشاشة "dmc"، عند زيارتها لدولة كوريا الجنوبية كانت منبهرة بالنظام الكوري والجو وطيبة الشعب الكوري وكان ذلك في عام 2009، وفي نهاية الزيارة كانت قد سجلت رسالة الماجستير الخاصة بها عن التشكيل بين الخطوط العربية والخطوط الكورية.

كوريا الجنوبية

‏وأضافت أن الثقافة الكورية لم تكن منتشرة في هذا الوقت وكان هناك دمج بين الخط العربي والصيني والياباني أيضا لكن بالنسبة لكوريا لم تكون مشهورة في هذا الوقت في منطقنا.