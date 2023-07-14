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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ورش فنون الخط العربي تتواصل داخل دار الكتب بطنطا

فعاليات ثقافية
فعاليات ثقافية

واصلت مكتبة دار الكتب بمدينة طنطا، تنفيذ ورشة الكتابة الإبداعية وفنون الخط العربي، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، والمقامة خلال الفترة من 19 يونيو الماضي، وحتى يوم 24 يوليو الجاري، ضمن أجندة فعالياتها لاكتشاف المواهب الصغيرة والشابة من أبناء محافظة الغربية.

في هذا السياق، استعرض خبير الخطوط الفنان حامد فرج تاريخ الخط العربي عبر العصور المتلاحقة، كما وأوضح الطريقة المثلى للجلوس أثناء الكتابة، مشيرا إلى أن إتباع مثل تلك التعليمات تعمل على تحسين الخط للكاتب، وأيضا تؤدي إلى تحسين حالته المزاجية كونه يجلس بشكل صحيح، وتابع: "تكون وضعية الجلوس الصحيحة كالتالي، الجلوس باستقامة وانتصاب الظهر قدر الإمكان حتى يكون وزن الرأس محملا على العمود الفقري وليس على الرقبة، وعدم إمالة الورقة أو الرأس لليسار والمحافظة عليهما بشكل مستقيم".

وتعرف المشاركون بالورشة على كيفية كتابة ورسم بعض من الحروف في أول الكلمة أو في أوسطها أو في آخر الكلمة، فيما تسابق الحضور في تطبيق كل ما جاء على لسان خبير الخطوط من خلال كتابة عدد من الحروف منها "ل، ن، ق، ج، و".


يذكر أن فعاليات الورشة الفنية لتعليم طرق الكتابة الإبداعية والتدريب على فنون الخط العربي سوف تتواصل خلال شهر يوليو الجاري أيام 19و24، حيث من المقرر إقامة ورش لاكتشاف المواهب الصغيرة في كتابة الرواية والقصة القصيرة وإلقاء الشعر والتدريب على كيفية الكتابة والتلخيص للأبحاث العلمية بمشاركة الشاعر محمد سامي، والشاعر عارف مصطفى.

مكتبة دار الكتب بمدينة طنطا ورشة الكتابة الإبداعية فنون الخط العربي الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني

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