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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مقطع فيديو يحبس الأنفاس لسمكة قرش بجانت المصطفين.. شاهد

مقطع فيديو يحبس الأنفاس
مقطع فيديو يحبس الأنفاس لسمكة قرش بجانت المصطفين ..شاهد

أثار مقطع فيديو يحبس الأنفاس، تدااول على نطاق واسع ليشهد ملايين المشاهدات لكثير من الجدل حيث ظهرت في المقطع أسماك القرش وهي تسبح بالقرب من الشواطئ التي يملأها المصطافون حول العالم

وقد أظهر المقطع سمكة القرش من نوع "المطرقة"، وهي تسبح وذلك باتجاه المجموعة، التي تقف في المياه والتي يصل ارتفاعها إلى خصرهم تقريبا ، إلا أنه فجأة قرر القرش تغيير مساره.

مقطع فيديو يحبس الأنفاس لسمكة قرش بجانت المصطفين ..شاهد 

 كتب مصور الفيديو إيفان بارنس على حسابه على حسابه على "إنستخرام" أن الفيديو قد تم تسجيله "على خوالي بعد أقدام من الشاطئ بدلاً من أن يفزع و أشار إن التصوير لم يكن واضحاً بسبب سوء العدسة".

مقطع فيديو ملايين المشاهدات سمكة القرش مصور الفيديو

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