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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم تحل أزمة تأخر تسليم استمارات نجاح الثانوية العامة 2023 في المدارس

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

تلقى موقع صدى البلد العديد من الشكاوى بشأن تأخر تسليم استمارات نجاح الثانوية العامة 2023 للطلاب في المدارس رغم مرور عدة أيام على ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 .

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن جميع استمارات نجاح الثانوية العامة 2023 ستصل الادارات التعليمية اليوم السبت لتوزيعها على الطلاب ، ليبدأوا اجراءات التقديم في تنسيق الجامعات 2023 

وبالفعل أعلنت المدارس الثانوية العامة على صفحاتها الرسمية على فيس بوك ،  أن السبب في التأخير كان عدم وصول استمارات النجاح والرسوب إلى الادارات التعليمية 

وأعلنت المدارس الثانوية العامة ، أن هذا التأخير لن يستمر طويلا ، وأنه سوف يتم توزيع استمارات نجاح الثانوية العامة 2023 وسحب الملفات اليوم السبت الموافق 5/8/2023.

وشددت المدارس الثانوية العامة ، على أن رسوم استمارات نجاح الثانوية العامة 2023 ،  لم ترد أي تعليمات جديدة بشأنها ، ولكن رسوم العام الماضي كانت 70جنيه

ومن جانبها ، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل خطوات تظلمات الثانوية العامة 2023 ، مؤكدةً انها تتمثل في :

  • ادفع رسوم تظلمات الثانوية العامة  “ 200 جنيه عن المادة الواحدة” من خلال أحد المنافذ الاتية : ( البريد المصري - فورى - وقتي - إيجي باى - سداد - ضامن - أمان -مصاري - بيي - ممكن - طلقة - موجة - خالص موبايل - أموال )
  • بعد الدفع ادخل على رابط تظلمات الثانوية العامة 2023  https://tazalom.emis.gov.eg/Identity/Account/Login?ReturnUrl=%2F
  • إختر المادة/المواد التى تريد التظلم بها وسجل البيانات المطلوبة
  • تابع رابط تظلمات الثانوية العامة 2023  بشكل شبه يومي لمعرفة موعد ومكان الإطلاع الخاص بك
  • ثم تابع ظهور نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023 على نفس الرابط

خطوات تظلمات الثانوية العامة 2023 لطلاب مدارس المتفوقين ومدارس المكفوفين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه بالنسبة لـ خطوات تظلمات الثانوية العامة 2023 لطلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا وطلاب مدارس المكفوفين ، فتتمثل في :

  • سداد رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023 المقررة في منافذ الدفع السابق ذكرها
  • التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة قطاع القاهرة (أ) في التوقيتات المناسبة لهم للتظلم

جدير بالذكر أنه للتعامل مع رابط تظلمات الثانوية العامة 2023 ، لابد أن يكون لدى الطالب بيانات “الحساب المدرسي الموحد” الخاص به ، والذي يتم إنشاءه من خلال الخطوات التالية :

 - جهز الرقم القومي الخاص بك من شهادة ميلادك.

- إحضر كود الطالب الخاص بك من على موقع وزارة التربية والتعليم.

- ثم تقوم بالدخول على هذا الرابط https://office365.emis.gov.eg

-  اختر حساب طالب.
- أدخل الرقم القومي ثم كود الطالب.

-  ثم اضغط على التحقق من البيانات.
- ستظهر لك بياناتك ومعها الحساب (الإيميل Office365) احتفظ بالحساب.
-  اضغط على إعادة تعيين كلمة المرور Password بذلك تكون حصلت على البريد الإلكتروني وكلمة المرور  الخاصة بك

حل أزمة تأخر استمارات نجاح الثانوية العامة 2023
حل أزمة تأخر استمارات نجاح الثانوية العامة 2023
حل أزمة تأخر استمارات نجاح الثانوية العامة 2023
حل أزمة تأخر استمارات نجاح الثانوية العامة 2023
حل أزمة تأخر استمارات نجاح الثانوية العامة 2023
حل أزمة تأخر استمارات نجاح الثانوية العامة 2023
استمارات نجاح الثانوية العامة 2023 استمارات نجاح الثانوية العامة 2023 الثانوية العامة استمارات

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