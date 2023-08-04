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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خطوات تظلمات الثانوية العامة 2023.. سجل الآن عبر هذا الرابط

بوابة تظلمات الثانوية
بوابة تظلمات الثانوية العامة 2023

يبحث الآن طلاب الثانوية العامة 2023 وأولياء أمورهم عن خطوات تظلمات الثانوية العامة 2023 ، على جميع محركات البحث الموجودة على شبكة الإنترنت .

يأتي اهتمام طلاب الثانوية العامة 2023 وأولياء أمورهم بالبحث عن خطوات تظلمات الثانوية العامة 2023 الآن ، بالتزامن مع الإعلان عن فتح باب تظلمات الثانوية العامة 2023 إلكترونياً على موقع وزارة التربية والتعليم من الخميس 3 أغسطس ولمدة أسبوعين فقط .

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ومن جانبها ، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل خطوات تظلمات الثانوية العامة 2023 ، مؤكدةً انها تتمثل في :

  • ادفع رسوم تظلمات الثانوية العامة  “ 200 جنيه عن المادة الواحدة” من خلال أحد المنافذ الاتية : ( البريد المصري - فورى - وقتي - إيجي باى - سداد - ضامن - أمان -مصاري - بيي - ممكن - طلقة - موجة - خالص موبايل - أموال )
  • بعد الدفع ادخل على رابط تظلمات الثانوية العامة 2023  https://tazalom.emis.gov.eg/Identity/Account/Login?ReturnUrl=%2F
  • إختر المادة/المواد التى تريد التظلم بها وسجل البيانات المطلوبة
  • تابع رابط تظلمات الثانوية العامة 2023  بشكل شبه يومي لمعرفة موعد ومكان الإطلاع الخاص بك
  • ثم تابع ظهور نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023 على نفس الرابط

خطوات تظلمات الثانوية العامة 2023 لطلاب مدارس المتفوقين ومدارس المكفوفين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه بالنسبة لـ خطوات تظلمات الثانوية العامة 2023 لطلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا وطلاب مدارس المكفوفين ، فتتمثل في :

  • سداد رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023 المقررة في منافذ الدفع السابق ذكرها
  • التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة قطاع القاهرة (أ) في التوقيتات المناسبة لهم للتظلم

جدير بالذكر أنه للتعامل مع رابط تظلمات الثانوية العامة 2023 ، لابد أن يكون لدى الطالب بيانات “الحساب المدرسي الموحد” الخاص به ، والذي يتم إنشاءه من خلال الخطوات التالية :

 - جهز الرقم القومي الخاص بك من شهادة ميلادك.

- إحضر كود الطالب الخاص بك من على موقع وزارة التربية والتعليم.

- ثم تقوم بالدخول على هذا الرابط https://office365.emis.gov.eg

-  اختر حساب طالب.
- أدخل الرقم القومي ثم كود الطالب.

-  ثم اضغط على التحقق من البيانات.
- ستظهر لك بياناتك ومعها الحساب (الإيميل Office365) احتفظ بالحساب.
-  اضغط على إعادة تعيين كلمة المرور Password بذلك تكون حصلت على البريد الإلكتروني وكلمة المرور  الخاصة بك

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