خبير: انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية جاء في ظل تراجع دور المدارس.. فيديو

قال الدكتور مجدي حمزة، الخبير التربوي والتعليمي، إن انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية جاء في ظل تراجع دور المدارس، وفقدان دورها الرئيسي، مشيرا إلى أن هناك تقصيرا كبيرا جدا، وما يسمى التطوير لم نجن ثماره لأن به عوارا.

وأضاف مجدي حمزة، في تصريحات بقناة “الحدث اليوم”: "زمان كان اللي بيدخل مدارس خاصة أو بياخد دورس خصوصية بيقولوا عليه فاشل، لأن التعليم الأساسي يعود إلى المدارس الحكومية".

المدارس فقدت دورها التربوي والتعليمي

وأوضح الخبير التربوي والتعليمي، أن هناك خللا في العملية التعليمة يرجع سببه إلى وزارة التربية والتعليم ولا يوجد كوادر يمكن الاعتماد عليهم، مشيرًا إلى أن هناك نقصا حادا وشديدا في تدريب وتأهيل المدرسين من خلال خضوعهم لدورات مكثفة لتطوير أدائهم.