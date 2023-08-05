وزير الرى يتفقد الموقف المائي بالفيوم للاطمئنان على المناسيب ومحطات الرفع

التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري بالعديد من المنتفعين، خلال زيارة إلى الفيوم، واستمع إلى طلباتهم وشكواهم، ووجه قيادات مصلحة الري بالوزارة ولأجهزة الرى بالمحافظة بالمتابعة الميدانية المستمرة للموقف المائى على الطبيعة وإزالة التعديات على الترع وذلك لسرعة إمداد المزارعين بمياه الري في التوقيتات المطلوبة وحسم شكاوى المزارعين.



ووجه الدكتور سويلم بسرعة قيام معاهد بحوث الهيدروليكا والإنشاءات والصرف بإعداد دراسة متكاملة عن الموقف المائى بالإدارة العامة لرى غرب الفيوم وخاصة منطقة قوتة والحالة الفنية لمحطة القاطع ، وتكثيف مجهودات التوجيه المائى في التواجد والتواصل مع المزارعين بمنطقة قوته لدعم روابط مستخدمي المياه والتحول للرى الحديث.



كما وجه بسرعة تطهير مصرف بركة ، وإعداد حصر بالتعديات الواقعة على بحر النزلة وترعة قارون وإمتدادها وإتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالتها بشكل عاجل، مع التأكيد على منع الزراعات المخالفة والشرهة لإستهلاك المياه في المناطق الساخنة.



كما وجه الدكتور سويلم بأخذ عينات من المياه التي تُرفع من مصبات المصارف الزراعية إلى بحيرة قارون عن طريق عدد من محطات الرفع وذلك لقياس نوعية هذه المياه ودراسة الإتزان البيئي لبحيرة قارون وضمان جودة نوعية المياه بالبحيرة .