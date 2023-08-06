البلوك.. شوبير يوجه نصيحة ل أحمد عبد القادر

وجه الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، رسالة للاعب النادي الأهلي أحمد عبد القادر، بعد تعرضه لحملة هجوم.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية: “لازم تتبع سياسة الاحترافية العقلية، فرغ دماغك لشغلك متركزش على التعليقات السلبية أو اتبع القانون والبلوك”.

خرج أحمد عبد القادر لاعب الأهلي عن صمته وأطلق تصريحات قوية عبر صفحته الرسمية ردًا على الانتقادات التي يتعرض لها من قبل بعض صفحات السوشيال ميديا.

وكتب أحمد عبد القادر على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": “جمهور الأهلي أكبر منكم يا شوية هايفين ياللي بتقبضوا الفلوس علشان تعلو ده وتوطو ده أنا موسم كامل ساكت مفتحتش بوقي ومش هفتح بس فيه وقت لازم تتقوا ربنا فيه جو الأدمن بتاعكو والفلوس اللي بتتوزع عليكم”.