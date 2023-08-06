محافظ المنوفية: متابعات ميدانية لخطة رصف وتطوير الطرق والمحاور المرورية

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالتواجد الميداني لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذى لخطة الرصف والتطوير الجارى تنفيذها بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، تواصل الوحدات المحلية جهودها المكثفة فى المتابعة الميدانية لتطوير ورفع كفاءة شبكات الطرق والمحاور المرورية لتسريع معدلات الأداء للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين .



وتابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون أعمال وضع طبقة الربط بطريق 42 أشمون / سنتريس بطول 5 كم كونه طريق حيوى وهام، بالإضافة إلى متابعة أعمال وضع طبقة الرصف بشارع العمدة بقرية طليا بطول 1400م، و كشط طبقة الرصف القديمة بشارع بور سعيد بمدينة أشمون بداية من كوبري القنطرة وحتى مزلقان السكة الحديد تمهيداً لأعمال الرصف تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري .



وفى مركز الشهداء ، تابع رئيس الوحدة المحلية أعمال قطع الفرمة بشارع المحدة بطول ٥٠٠ متر ، وفرد طبقة السن بشارع داير الناحية بقرية بشتامي بنطاق الوحدة القروية بزاوية البقلي للبدء فى أعمال الرصف ، فضلا عن متابعة تركيب بلدورات الأرصفة بشارع ترعة الغزالية بطول كيلو متر ورصف طريق بشتامي/ عمروس أحد قطاعات طريق ١٦ ( مزلقان العراقية- زاوية الناعورة- جزيرة الحجر- كفر حجازي- كفر دنشواي- دناصور- زاوية البقلي- بشتامي - عمروس ) بإجمالي أطوال ٢٣ كم وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة.



وتابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع أعمال رصف و تركيب بلاط الانترلوك بمتفرعات شارع الخفايجه بنطاق المدينة ، حيث تم الإنتهاء من أعمال الرصف المتكاملة من قطع الفرمة وفرد طبقة السن وتركيب البلدورات والأرصفة الجانبية ورفع مطابق الصرف الصحي وبلاعات الأمطار بالشارع لتحقيق السيولة المرورية اللازمة أمام المواطنين وإضفاء المظهر الحضارى والجمالى .



وفى مركز ومدينة منوف ، تم متابعة استكمال أعمال تسوية طبقة السن وفردها بشارع برهام البحرى ، وتركيب البلدورات ورفع مطابق الصرف الصحى بشارع برهام القبلى تمهيدا للرصف ، وأشار رئيس المدينة إلى أنه جارى البدء فى أعمال الخطة الاستثمارية الجديدة لرصف أكبر عدد من الشوارع الرئيسية للارتقاء بالبنية التحتية وتخفيف الاختناقات المرورية أمام المواطنين .



وأوضح محافظ المنوفية أنه جارى البدء فى إجراءات الطرح والترسية لكافة المشروعات بالخطة الاستثمارية الجديدة 2023/2024 ولاسيما المشروعات المدرجة بقطاع الطرق ، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق مع مديرية الطرق والجهات المعنية بالمتابعة المستمرة لأعمال الرصف لتقديم الدعم اللوجستى وتذليل العقبات أمام الشركات المنفذة لنهو المشروعات وفق البرنامج الزمنية المحددة .