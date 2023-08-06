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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

21 أغسطس بداية امتحانات الدور الثاني للتعليم الفني بالبحر الأحمر

صوره موضوعية
صوره موضوعية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الأحد، جدول امتحانات الدور الثاني للتعليم الفني للعام الدراسي 2023.

وكان قد تقرر عقد امتحانات الدور الثاني لجميع التخصصات والأنظمة الثلاث والخمس سنوات، بداية من 21 أغسطس الجاري.

من جانبه أعلن الدكتور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، تم الإنتهاء من الاستعدادات الخاصة بامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة والتى ستبدأ يوم 21 أغسطس الجاري، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية  لتأمين الامتحانات وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب خلال فترة الامتحانات.

 

فى سياق مختلف تابع هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، يرافقه عبيد سعيد مدير عام التعليم الفني، ورشة عمل الدعم الفني والتوجيه للمرحلة الثالثة من مراحل المسابقة القومية "فني مبتكر" والتي أقيمت بمركز إعلام الغردقة، بدعم من مشروع قوى عاملة مصر Workforce Egypt.

ويتم تقديم الدعم المادي للفرق المتأهلة من خلال توزيع حقيبة تحتوي على الأدوات المطلوبة لتنفيذ النموذج الأولي الخاص بكل مشروع للفرق المتأهلة، حيث صعد لهذه المرحلة 4 مشروعات من طلاب مدارس التعليم الفني بالبحر الأحمر.

أجهزة الأمنية البحر الأحمر البحر الاحمر اليوم التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر الدور الثاني للثانوية العامة

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