عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العثور على جثة مكسيكية في قناة برلين والشرطة تقرر تشريحها

الشرطة المكسيكية
الشرطة المكسيكية

قالت شرطة العاصمة الألمانية برلين، اليوم الأحد، إن سيتم تشريح الجثة التي عثر عليها السبت الماضي، لمعرفة ملابسات وفاة امرأة مكسيكية تبلغ من العمر 24 عامًا اختفت في نهاية يوليو الماضي ، وعُثر على جثتها يوم السبت الماضى.

وتم العثور على جثة ماريا فرناندا سانشيز، التي أصدر الإنتربول إشعار تفتيش عنها، طافية في قناة من قبل شخص يسير على طول جسر في حي Adlershof بالعاصمة الألمانية.

وقال متحدث باسم الشرطة “تم فتح تحقيق في الوفاة، وسيتم توضيح سبب الوفاة في سياق تشريح الجثة”.

وأضاف المتحدث، إنه من المرجح أن يتم تنفيذ التشريح في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وكررت بيان الشرطة الأولي بأنه لا يمكن حتى الآن إثبات أي تأثير خارجي على وفاتها.

ولفتت القضية الانتباه في المكسيك، بما في ذلك قول الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في وقت سابق من الأسبوع، إنه سيطلب من الرئيس الألماني تعزيز البحث عن سانشيز. 

وذكرت تقارير إعلامية مكسيكية أنها كانت طالبة ماجستير في ألمانيا.

وجاء في بيان وزعته وزارة الخارجية المكسيكية من عائلتها في ساعة متأخرة من مساء يوم السبت: "بألم شديد نبلغكم اليوم 5 أغسطس، أكدت الشرطة الألمانية العثور على ابنتنا ماريا فرناندا ميتة. 

وقالت في بيانها “نحن نقدر الدعم و التضامن. نطالب باحترام ذكرى ابنتنا وحدادنا وخصوصيتنا. نحن نقدر تقديرها وتفهمها”.

وبعد أيام قليلة من اختفاء المرأة قالت شرطة برلين في بيان إن هناك 'مؤشرات' على أن المرأة 'في وضع نفسي استثنائي'.

برلين الشرطة في برلين امرأة مكسيكية الانتربول العاصمة الألمانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيقاف هذا الشخص عامين.. عقوبات صارمة من لجنة المسابقات ضد الأهلي والمصري

قبلها وامسك مواطن عفتها.. مفاجأة غير سعيدة بفضيحة سائق تطبيق اند درايف

الكفن.. خالد الجندي يكشف عن آخر كلمات شمس البارودي لابنها أثناء دفنه

زواج عرفي وتعذيب وخيانة صديق| اعترافات مروعة لكتيبة إعدام طبيب الساحل.. تفاصيل مثيرة

بكلتا يديه امسك مواطن عفتها.. فضيحة سائق يعمل بتطبيق أند درايف

بنك مصر يطرح شهادات إدخارية شهرية وسنوية بعائد تنافسي

خاص.. أول تعليق من وكالة إيكوبا على أنباء انضمامه للأهلي

خاص|هونت عليهم.. سبب رحيل سيد عبدالحفيظ عن النادي الأهلي

موضوعات متعلقة

هيروشيما تحيي ذكرى القنبلة الأمريكية وتصف الردع النووي بـ 'الحماقة'

رئيس وزراء النيجر المخلوع: نتوقع إطلاق سراح بازوم وإعادته إلى منصبه

روسيا: محاولات الغرب لدعم أوكرانيا محكوم عليها بالفشل

انتشال جثتين وانقاذ 57 مهاجرا قبالة جزيرة لامبيدوزا الجنوبية في إيطاليا

سرقوا 2.5 مليار دولار.. العراق يطالب الإنتربول باعتقال مسؤولين هاربين

وزير خارجية الصين: نرحب بزيارة الدبلوماسي الأوروبي جوزيب بوريل إلى بكين

المغرب.. مقتل 24 شخصا في حادث سير بمنطقة ريفية

مراهق متهم في جريمة كراهية وقتل راقصة بـ نيويورك

ترشيحاتنا

السعودية تقدم خطة سلام لإنهاء الصراع في أوكرانيا |تعرف على تفاصيلها

الدولار مستقر.. أسعار العملات الأجنبية في البنوك الأحد 6 أغسطس

اعتراف أمريكي.. الغرب يشكل تحالفًا عسكريا لدخول أوكرانيا

مزايا شراء الجنيه الذهب.. تعرف على أنواعه وأسعاره وكيفية الاستثمار فيه

"واجهة مبهرة".. الحبتور يتغنى بمدينة العلمين الجديدة والساحل الشمالي |فيديو

الكيلو وصل 15 جنيهًا.. الموعد النهائي لانخفاض أسعار الطماطم بالأسواق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البرجر .. 5 وصفات مختلفة

فتاة تتعرض لحادث دهس جديد في المغرب.. ما القصة؟

لامع وجريء .. رانيا منصور تثير ضجة بفستانها الأخير| شاهد

بفستان مكشوف.. درة تظهر عبر إنستجرام بإطلالة جريئة وأنيقة |شاهد

فيديو

قصة غرق القاطرة فهد بقناة السويس.. قوات الإنقاذ تنتشل جثمان شهيد الواجب «فيديوجراف»

«اتخطبت لراقص»| ثراء جبيل.. جميلة انتقمت منها روبي فاشتهرت «فيديوجراف»

مفاجأة صادمة .. رضوى الشربيني تعترف بتعرضها للتحرش .. تفاصيل

اسمه في الباسبور.. أحمد أبو المجد يكشف سر منع حفل ترافيس سكوت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ