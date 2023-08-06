العثور على جثة مكسيكية في قناة برلين والشرطة تقرر تشريحها

قالت شرطة العاصمة الألمانية برلين، اليوم الأحد، إن سيتم تشريح الجثة التي عثر عليها السبت الماضي، لمعرفة ملابسات وفاة امرأة مكسيكية تبلغ من العمر 24 عامًا اختفت في نهاية يوليو الماضي ، وعُثر على جثتها يوم السبت الماضى.

وتم العثور على جثة ماريا فرناندا سانشيز، التي أصدر الإنتربول إشعار تفتيش عنها، طافية في قناة من قبل شخص يسير على طول جسر في حي Adlershof بالعاصمة الألمانية.

وقال متحدث باسم الشرطة “تم فتح تحقيق في الوفاة، وسيتم توضيح سبب الوفاة في سياق تشريح الجثة”.

وأضاف المتحدث، إنه من المرجح أن يتم تنفيذ التشريح في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وكررت بيان الشرطة الأولي بأنه لا يمكن حتى الآن إثبات أي تأثير خارجي على وفاتها.

ولفتت القضية الانتباه في المكسيك، بما في ذلك قول الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في وقت سابق من الأسبوع، إنه سيطلب من الرئيس الألماني تعزيز البحث عن سانشيز.

وذكرت تقارير إعلامية مكسيكية أنها كانت طالبة ماجستير في ألمانيا.

وجاء في بيان وزعته وزارة الخارجية المكسيكية من عائلتها في ساعة متأخرة من مساء يوم السبت: "بألم شديد نبلغكم اليوم 5 أغسطس، أكدت الشرطة الألمانية العثور على ابنتنا ماريا فرناندا ميتة.

وقالت في بيانها “نحن نقدر الدعم و التضامن. نطالب باحترام ذكرى ابنتنا وحدادنا وخصوصيتنا. نحن نقدر تقديرها وتفهمها”.

وبعد أيام قليلة من اختفاء المرأة قالت شرطة برلين في بيان إن هناك 'مؤشرات' على أن المرأة 'في وضع نفسي استثنائي'.