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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بابا الفاتيكان يختتم المهرجان الدولي للشباب بالبرتغال بقداس ضخم في الهواء الطلق

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان

اختتم البابا فرانسيس المهرجان الدولي للشباب الكاثوليكي اليوم الأحد بقداس ضخم في الهواء الطلق وخطابه 'لدي حلم' ، قائلا إنه من أجل السلام العالمي ، وخاصة بالنسبة لأوكرانيا.

وقال الفاتيكان نقلاً عن السلطات المحلية إن نحو 1.5 مليون شخص حضروا القداس الختامي في حديقة على ضفاف النهر في العاصمة البرتغالية. ونام العديد من المؤمنين في العراء ، بعد أن حضروا وقفة احتجاجية هناك ليلة السبت ، وتجمعوا في الحر الشديد.

في حديثه بعد القداس ، حث فرانسيس البالغ من العمر 86 عامًا الشباب على أخذ التجارب الأخوية للمخيم الذي استمر ستة أيام في المنزل وتطبيقها على حياتهم اليومية.

قال البابا 'أصدقائي الأعزاء ، اسمحوا لي ، هذا الرجل العجوز ، أن أشاطركم أيها الشباب بالحلم الذي أحمله في داخلي: إنه حلم السلام ، حلم الشباب الذين يصلون من أجل السلام والعيش في سلام وبناء مستقبل سلمي"

واضاف 'عند عودتك إلى الوطن ، يرجى الاستمرار في الصلاة من أجل السلام. علاوة على ذلك ، فأنت علامة سلام للعالم ، توضح كيف يمكن للجنسيات واللغات والتواريخ المختلفة أن تتحد بدلاً من الانقسام. فأنت أمل في عالم مختلف ، '.

وطلب منهم التفكير في الشباب الذين لم يتمكنوا من حضور الحدث بسبب النزاعات المسلحة والحروب العديدة في العالم ، مضيفًا: 'عند التفكير في هذه القارة ، أشعر بحزن شديد على أوكرانيا الحبيبة ، التي لا تزال تعاني بشدة'.

والتقى فرانسيس ، الذي كان عائدًا إلى روما مساء الأحد بعد مناسبة لشكر المتطوعين في مهرجان يوم الشباب العالمي ، بوفد مكون من 15 شابًا من أوكرانيا خلال رحلته.

التقى فرانسيس ، الذي كان عائدًا إلى روما مساء الأحد بعد مناسبة لشكر المتطوعين في مهرجان يوم الشباب العالمي ، بوفد مكون من 15 شابًا من أوكرانيا خلال رحلته.

البابا فرانسيس البرتغال المهرجان الدولي العاصمة البرتغالية السلام العالمي

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