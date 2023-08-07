ميناء دمياط يستقبل 14 سفينة حاويات وبضائع عامة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 14 سفينة .. بينما غادر عدد 14 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 44 سفينة.

وأوضح البيان أن حركة الصادر من البضائع العامة 35317 طن تشمل : 7781 طن يوريا و 2400 طن رمل و 1600 طن اسمنت و 257 طن كحول و 1646 طن ملح معبأ و 500 طن جير معبأ و 21133 طن بضائع متنوعة .

كما أضاف البيان ، ان حركة الوارد من البضائع العامة 60575 طن تشمل : 1202 طن خشب زان و 6842 طن خردة و 3516 طن كسب فول صويا و 3545 طن نواتج تقطير و 700 طن فول صويا و 664 طن زيت طعام و 1040 طن بازلاء و 3744 طن ابلاكاش و 14569 طن ذرة و 1900 طن حديد و 6600 طن كسب صويا و 9053 طن قمح و 7200 طن قمح بضائع متنوعة بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 781 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 451 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3043 حاوية مكافئة .

وأشار البيان الى ان رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 167158 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 143617 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3747 طن قمح متجهين إلى صوامع الفيوم و كوم أبو راضى و طنطا ، و عدد 2 قطار بعد أن فرغا عدد 50 حاوية 40 قدم قادمين من الإسكندرية و 6 أكتوبر ، و عدد 10 وحدات نهرية ( بارج ) بعد ان قاموا بتفريغ شحنة تقدر بحوالي ( 3548 طن ) أسمنت معبأ أبيض قادمة من محافظة المنيا .. و تحميل شحنة تبلغ حوالى ( 3421 طن ) من القمح متجهه إلى محافظة المنيا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5149 شاحنة.