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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عقب مرور أسابيع على الواقعة.. وفاة المتهم بقتل زوجين في الدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

لفظ المتهم بقتل زوجين في إحدى قرى الدقهلية  أنفاسه الأخيرة إثر إصابته بأزمة قلبية حادة أودت بحياته ، حيث مر بأزمة نفسيه شديده عقب ارتكابه الواقعة.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من  مركز شرطة أجا، بمصرع زوجين بطعنات متفرقة على يد جارهما بقرية ميت العامل.

انتقل ضباط المباحث  لمكان الواقعه ، وتبين مصرع خليل رمضان إبراهيم  43 عاما وزوجته أمل  ج م.
وقام المتهم هيثم ع.ح. ببيع  منزل  للزوج وبعد سداد قيمته أراد التراجع مقابل رفع المبلغ، إلا أنه رفض ونشبت  خلافات،شديدة  فقام المتهم بتسديد طعنات متفرقة بالجسم، وأثناء محاولة زوجته الدفاع عنه طعنها ايضا  ولقيا مصرعهما..وحرر محضرا بالواقعة.

أزمة نفسية شديدة اجا مديرية أمن الدقهلية مصرع زوجين مركز شرطة أجا مركز شرطة

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