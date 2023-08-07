عقب مرور أسابيع على الواقعة.. وفاة المتهم بقتل زوجين في الدقهلية

لفظ المتهم بقتل زوجين في إحدى قرى الدقهلية أنفاسه الأخيرة إثر إصابته بأزمة قلبية حادة أودت بحياته ، حيث مر بأزمة نفسيه شديده عقب ارتكابه الواقعة.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من مركز شرطة أجا، بمصرع زوجين بطعنات متفرقة على يد جارهما بقرية ميت العامل.

انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعه ، وتبين مصرع خليل رمضان إبراهيم 43 عاما وزوجته أمل ج م.

وقام المتهم هيثم ع.ح. ببيع منزل للزوج وبعد سداد قيمته أراد التراجع مقابل رفع المبلغ، إلا أنه رفض ونشبت خلافات،شديدة فقام المتهم بتسديد طعنات متفرقة بالجسم، وأثناء محاولة زوجته الدفاع عنه طعنها ايضا ولقيا مصرعهما..وحرر محضرا بالواقعة.