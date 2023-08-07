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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية .. تحذير عاجل من المرور بشأن هذه المخالفة

المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية

حذرت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، من أن استخدام السائق لأي جهاز محمول أثناء قيادة المركبة يعد مخالفة مرورية، مشيرة إلي أن الغرامة المالية تتراوح ما بين 500 و900 ريال.

وكتبت الإدارة العامة للمرور، عبر منصة “تويتر”، أن “استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة فعل متهور يعرض صاحب السيارة ومن حوله لخطر الحوادث”، مضيفة أن “استخدام السائق لأي جهاز محمول أثناء قيادة المركبة يعد مخالفة مرورية”.

أوضحت أن قيمة الغرامة المالية المترتبة على هذه المخالفة المرورية تتراوح ما بين 500 و900 ريال.

وفي وقت سابق، حذرت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية، من أن عدم إعطاء أفضلية للمشاة أثناء عبورهم في المسارات المخصصة لهم تعد مخالفة مرورية.

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وكتبت الإدارة العامة للمرور، عبر منصة “تويتر”، أن “عدم إعطاء أفضلية للمشاة أثناء عبورهم في المسارات المخصصة لهم تعد مخالفة مرورية.. مخالفة ذلك تتضمن غرامة مالية من 100 ريال إلى 150 ريالا”.

وأوضحت أن تلك الأفضلية المقررة للمشاة لضمان سلامتهم.

المملكة المملكة العربية السعودية السعودية المرور

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