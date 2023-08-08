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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس نادي النجوم: تدخلات الجمعية العمومية في دوري المحترفين عبث إداري.. فيديو

صدى البلد

تحدث محمد الطويلة، رئيس نادي النجوم، عن موقفه مما آل إليه اجتماع اتحاد الكرة مع أندية القسم الثاني حول تطبيق دوري المحترفين بدءًا من الموسم المقبل بالصيغة النهائية، التي تم الاتفاق عليها.

وقال الطويلة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي، عبر برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «أنا كنادي النجوم قدمت بفكر تمويلي وأننا نستطيع توفير 100 مليون جنيه من أجل إنجاح هذا المشروع بطرق تسويقية معينة، وهذا الدور الذي يمكن أن نقوم به».

واستطرد قائلًا: «أنا ضد العبث الذي حدث من تدخلات الجمعية العمومية سواء مع أو ضد مشروع ملف دوري المحترفين».

واعتبر الطويلة أن اتحاد الكرة أخطأ في استكمال تجربة أخذ رأي الأندية فيما يتعلق بدوري المحترفين والتي بدأها بحسن نية في تجربة ديمقراطية.

وتساءل الطويلة قائلًا: «هل يعقل أن تُدار الكرة المصرية بـ123 رئيس لجنة مسابقات، وهو عدد أندية الدرجة الثانية والثالثة؟».

وأشار الطويلة إلى أن مسألة فرض رأي على المنظومة من أجل تحقيق المصالح الشخصية للأندية أمر في منتهى الخطورة وأحدثت نوعًا من الفوضى.

ورأى الطويلة أن المخرج من هذا المأزق هو مراعاة وضعية الكرة المصرية سواء المستفيد أو غير المستفيد من تطبيق دوري المحترفين.

ولفت الطويلة إلى أن الفيفا قد يتدخل مرة أخرى من أجل تعيين لجنة تطبيع حال وصول إليه ما يحدث فيما يتعلق بحالة الفوضى حول دوري المحترفين، ويمكن أن يصل إليه ما يحدث عن طريق وسطاء.

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