عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الري: معاينة 80 كوبرى و2 قنطرة لتقييم الحالة الفنية

صدى البلد

عقد  الأستاذ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً لمتابعة إجراءات تقييم حالة المنشآت المائية وإجراءات صيانتها ، بحضور  الدكتور عز الدين كامل معاون الوزير لمنشآت الرى ، و المهندس أحمد نشأت بالمكتب الفني للوزير.

 

واستعرض الدكتور سويلم نتائج المعاينة على الطبيعة التي تمت مؤخراً لعدد من المنشآت المائية (  ٨٠ كوبرى مقامة على الترع والمصارف – ٢ قنطرة ) لتقييم الحالة الفنية لهذه المنشآت وتحديد مدى الحاجة لتنفيذ أعمال تأهيل أو صيانة لها ، وترتيب أولويات تنفيذ أعمال الصيانة طبقاً لحالة كل منشأ .

و وجه الدكتور سويلم بإعداد برنامج تدريبي للسادة مهندسي الوزارة لرفع كفاءتهم بخصوص أعمال الصيانة والتأهيل لضمان الحفاظ علي المنشآت المائية  الحالية وإطالة عمرها ، كما وجه سيادته بوضع أسس ومعايير واضحة يتم الاعتماد عليها لتحديد أولويات صيانة وتأهيل المنشآت المائية .

وصرح الدكتور سويلم أن الوزارة قد أعدت مؤخراً قاعدة بيانات للمنشآت المائية في مصر ( قناطر أفمام الترع وقناطر الحجز والسحارات والبدالات والكبارى ) ، حيث تم حصر أكثر من ٥٠ ألف منشأ مائى تقريباً بمختلف المحافظات ، مع البدء في عمل تقييم لحالة كل هذه المنشآت لوضع قائمة بأولويات التأهيل أو الصيانة طبقاً للحاجة .

وأكد  حرص الوزارة على تأهيل وصيانة مختلف المنشآت المائية في مصر لضمان تحسين عملية إدارة المنظومة المائية ، بالتزامن مع العمل على صيانة وتطوير باقى عناصر المنظومة المائية ( ترع – مصارف – محطات رفع ) لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية والحفاظ على كل نقطة مياه والعمل على زيادة الإنتاج الزراعى من خلال تطوير وتحديث كافة عناصر المنظومة المائية ، وإنعكاس ذلك على تحقيق الأمن الغذائي خاصة في ظل الترابط الهام بين المياه والغذاء .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة لأصحاب المعاش المبكر بأثر رجعي.. تفاصيل مهمة لأصحاب المعاشات من 2011

18 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

سيبت الزمالك بسببك.. مرتضى منصور يفتح النار على شيكابالا| تفاصيل

كل كلامه كذب.. عروس البحيرة تنفي ادعاءات زوجها بأنها ولد| القصة كاملة

91.5 % للطب 84 % للهندسة 91 % للأسنان.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى2023

بعد قرار الفيفا.. خبير لوائح يكشف مفاجأة مثيرة حول عقوبة كهربا

واقعة غريبة.. سعودية ترفع قضية على والدها لهذا السبب وقرار عاجل من المحكمة

بعد تكريم السيسي لـ سلطانهم.. من هم البهرة وكم عددهم في مصر؟

ترشيحاتنا

عملة موحدة ونهاية الدولار.. قمة البريكس أول مسمار في نعش هيمنة واشنطن| تفاصيل

بسبب مواجهة مارك زوكربيرج.. شبيه إيلون ماسك يثير جدلا عبر تيك توك| شاهد

أعضاء الكونجرس يعبرون عن قلقهم من عنف المستوطنين في الضفة

عالميا.. سعر الذهب يخسر 3 دولارات في المعاملات الفورية

مجزرة جديدة.. هجوم داعشي قاسٍ على الرقة بشمال سوريا

الري: معاينة 80 كوبرى و2 قنطرة لتقييم الحالة الفنية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشرى سارة للمصريين| تراجع ملحوظ في الذهب.. وهذه أسعار السبائك

بلاها نادية خد سوسو.. ظهور نادر لحفيدة إجلال زكي |شاهد

كيف تحافظ علي عظامك بعد سن الاربعين ؟

ديون مقابل رعاية صحية خاصة.. أزمة تضع البريطانيين في ورطة

فيديو

رقص آيتن عامر وأسماء إبراهيم فى الساحل الشمالي

العروسة طلعت راجل .. تفاصيل ليلة دخلة مرعبة في البحيرة/ فيديو جراف

كتير مهضوم.. داليدا خليل تكشف حقيقة ارتباطها بـ عمرو دياب

لماذا غيرت موقفها.. الصلح بين سميرة عبد العزيز ومحمد رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

اﻟﻤﺰﻳﺪ