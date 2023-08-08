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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: قرارات العفو الرئاسي ترسيخ حقيقى لمبدأ المواطنة

السيد شمس الدين
السيد شمس الدين - عضو مجلس النواب

أشاد النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، بقرار الإفراج عن 33 شخصاً من المحبوسين، معتبراً قرارات العفو الرئاسى بمثابة ترسيخ حقيقى لمبدأ المواطنة وعدم التمييز والمساواة وتكافؤ الفرص، خاصة أن الدولة المصرية تتوافر لديها إرادة سياسية بإصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وقال "شمس الدين"، فى بيان له أصدره اليوم، الثلاثاء، إن استمرار الإفراج عن دفعات متتالية من المسجونين يأتى حرصًا من الرئيس عبد الفتاح السيسى على أبنائه وشعبه وعدم إلحاق الضرر بهم رغم الخطأ من جانبهم.

وأضاف أن الرئيس السيسى يتعامل بمنتهى الأبوة والإنسانية مع كل المصريين، معتبراً أن استمرار الإفراج عن المحبوسين فى مصر يعتبر بمثابة دليل ورد حاسم وقاطع وقوى على من يشيع بأنه لا توجد ديمقراطية ولا حرية تعبير فى مصر. 

وأوضح أن الرئيس السيسى أول قائد على مستوى العالم يتعامل مع ملف حقوق الإنسان بمفاهيمه الشاملة، فقد جعل حقوق الإنسان فى مصر تمثل فى تمتع المصريين بحقوق التعليم والصحة والسكن الكريم، مشيداً بحرص الرئيس السيسى على الحديث عن مثل هذه الحقوق فى جميع المؤتمرات والمنتديات العالمية التى يشارك فيها.

وتوجه النائب السيد شمس الدين بكل التحية والتقدير للجنة العفو الرئاسى والنائب العام المستشار حمادة الصاوى واللواء محمود توفيق وزير الداخلية على النجاحات الكبيرة التى حققوها فى هذا الملف تنفيذاً لتكليفات الرئيس السيسى بشأن هذا الملف، متقدماً بتهنئة قلبية للمفرج عنهم وأسرهم.

السيد شمس الدين مجلس النواب حقوق الإنسان عبدالفتاح السيسي العفو الرئاسي

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