تحسن في الطقس.. الأرصاد: رياح قادمة تلطف الأجواء لمدة أسبوع واحذروا الشواطئ

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن وجود انفراجة في حالة الطقس على البلاد، خلال الأيام القادمة، تحديدا بعد الموجات شديدة الحرارة التي شهدتها البلاد على مدار عدة أسابيع تجاوزت فيها درجات الحرارة العظمى حد 45 درجة مئوية.

انفراجة في حالة الطقس

وقالت هيئة الأرصاد، إنه بعد أن أحكم منخفض الهند الموسمى سيطرته على البلاد خلال الفترة الماضية وعمل على رفع درجات الحرارة، تأتى الإنفراجة خلال الأيام القادمة مع تقدم مرتفع العروض الوسطى جالبا معه رياح شمالية غربية تعمل على تلطيف الأجواء على أغلب الأنحاء، يصاحبه نشاط للرياح التى تعمل على تشتت الرطوبة خلال فترات الليل.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الأجواء اللطيفة سوف تستمر حتى مطلع الأسبوع المقبل، فمن المتوقع أن تنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط عند شواطئ ( مطروح -العلميين-الأسكندرية ) اعتبارا من اليوم ليصل ارتفاع الأمواج ما بين (٢.٥:١.٥متر ) .

وحسب هيئة الأرصاد، فإنه من المتوقع أن يستمر نشاط الرياح وارتفاع الأمواج حتى يوم السبت القادم ليزداد ارتفاع الأمواج ليصل من (٣:٢متر ) على كلا من شواطئ ( مطروح -العلمين-الأسكندرية -بلطيم - دمياط ).

وناشدت هيئة الأرصاد، المصطافين على الشواطي بضرورة توخى الحيطة والحذر خلال الأيام القادمة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، في الظل على بعض المناطق، خلال الأيام القادمة، تكون كالتالي:

درجات الحرارة

وأعلنت هيئة الأرصاد، أن الطقس اليوم، يشهد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة على مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حيث يكون الطقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويبقى شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وخلال ساعات الليل، يكون طقس اليوم مائلا للحرارة رطب على الأنحاء كافة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن استمرار الارتفاع الملحوظ في نسب الرطوبة يتسبب في زيادة الشعور بحرارة الطقس على مدار اليوم.

ويشهد الطقس اليوم، نشاطا للرياح على المدن المطلة على البحر المتوسط، وتحديدا (مطروح- العلمين- الإسكندرية)، حيث تصل سرعة الرياح من 30 إلى 50 كم/س، ويتراوح ارتفاع الموج في البحر المتوسط وعلى الشواطئ ما بين 1.5 متر إلى 2.5 متر.

أما عن حالة البحر الأحمر، خلال الطقس اليوم، فيكون معتدلا، وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 1.5 متر إلى 2 متر.

درجات الحرارة اليوم ومناطق الأمطار

درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، بمختلف المناطق، جاءت كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 26 درجة.

السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 24 درجة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 40 للعظمى والصغرى 30 درجة.

شمال الصعيد 39 للعظمى والصغرى 26 درجة.

جنوب الصعيد 45 للعظمى والصغرى 31 درجة.

وتشهد مناطق جنوب البلاد، خلال الطقس اليوم، نشاطا للرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق (حلايب وشلاتين- بحيرة ناصر- أبوسمبل- الوادي الجديد) تصل إلى 30كم/س، يصاحب ذلك أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا بنسبة 20% في نفس المناطق على مدار ساعات اليوم.