من أهم مفاتيح جلب الرزق.. أزهري يكشف عن ثلاثة أمور يغفل عنها البعض

أكد الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا أن علاقة الرزق بالتبكير والخروج للعمل مبكرا علاقة وطيدة ومتلازمة .

وأضاف الأطرش في تصريحات ل"صدى البلد" أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى قائلا: "البركة في البكور " كما قال لابنته فاطمة : " إن الله يقسم الأرزاق بين الصبح وطلوع الشمس" ، لافتا إلى أن النبي كان إذا بعث بسرية أو جيشا بعثها في أول النهار.

وأوضح: أن هناك مفاتيح لجلب الرزق كثيرة أهمها التوكل على الله في الرزق، فلو أن كل إنسان توكل على الله حق التوكل سيرزقه من غير حساب ومن حيث لا يحتسب .

وقال رئيس الفتوى الأسبق إن تقوى الله من اهم مفاتيح جلب الرزق لقوله تعالى :" ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب" وأيضا كثرة الاستغفار تجلب الرزق الكثير لقوله تعالى : " فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا".

دعاء سداد الديون

دعاء سداد الديون ، من الأمور المهمة في دعاء سداد الديون بالإضافة للأحاديث النبوية، كثرة الاستغفار والصلاة على سيدنا النبي كما ذكر عدد من علماء الأزهر الشريف وعلى رأسهم فضيلة الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ونقول في دعاء سداد الديون الصلاة النبي سيدنا النبي كما يلي.

دعاء سداد الديون اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنور بها وجوهنا ، وتشرح بها صدورنا ، وتطهر بها قلوبنا ، وتروح بها أرواحنا ، وتزكي بها نفوسنا ، وتغفر بها ذنوبنا ، وتستر بها عيوبنا ، وتضع بها أوزارنا ، وتثقل بها ميزاننا وتقضي بها حاجاتنا وتشفي بها مريضنا، وتسعد بها شقينا، وتوسع بها أرزاقنا، وتيسر بها أمورنا، وتؤيد بها أمرنا، وتعظم بها أجرنا، وتمد بها في أعمارنا، وتقبل بها أعمالنا، وتحفظ بها أسرارنا.

اللهم زد سيدنا ومولانا محمدا ﷺ تعظيما وتشريفا وتفخيما وتمجيدا.

- اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا محمد، سيد السادات، صلاة تكفي بها الهموم، وتغفر بها الذنوب، وتنحل بها العقد، وتنفرج بها الكرب، وتقضى بها الحوائج، وتنال بها الرغائب، عدد ما تعاقب الليل والنهار، وعدد ما ذكره الذاكرون، وغفل عن ذكره الغافلون إلى يوم الدين، وعلى آله وصحبه والتابعين. آمين اللهم آمين

-اللهم ارزقني رزقا واسعا حلالا طيبا من غير كد، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفقر والدين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غياث المستغيثين، إياك نعبد وإياك نستعين.

- اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غياث المستغيثين، إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم إني أسألك رزقا واسعا طيبا من رزقك.

- يا مقيل العثرات، يا قاضي الحاجات، اقض حاجتي، وفرج كربتي، وارزقني من حيث لا أحتسب، اللهم ارزقني رزقا واسعا حلالا طيبا من غير كد، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفقر والدين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غياث المستغيثين، إياك نعبد وإياك نستعين».

-اللهم احملنا في سفن نجاتك ومتعنا بلذيذ مناجاتك، واوردنا حياض حبك، واذقنا حلاوة ودك وقربك، واجعل جهادنا فيك، و همنا في طاعتك، واخلص نياتنا في معاملتك، فانا بك ولك ولا وسيلة لنا اليك الا انت، الهي اجعلني من المصطفين الاخيار، والحقني بالصالحين الابرار، السابقين الي المكرمات المسارعين الى الخيرات، العاملين للباقيات الصالحات، الساعين الى رفيع الدرجات، انك على كل شيء قدير، وبالاجابة جدير برحمتك يا ارحم الراحمين .

-لاللهم اشرح بالقرآن صدري واستعمل بالقرآن بدني، ونور بالقرآن بصري، واطلق بالقرآن لساني، واعني عليه ما ابقيتني، فانه لا حول ولا قوة إلا بك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد و على آله وصحبه وسلم صبحكم الله بستره وبأنوار الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.