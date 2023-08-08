قصة من صفحات التاريخ| المعبودة تاروت راعية الولادة والنساء والأطفال

المعبودة تاروت راعية الولادة وحامية النساء والأطفال في الفكر الدينى بمصر القديمة، والتي تعود إلى العصر المتأخر لـ الأسرة السادسة والعشرون من الشست والذي عثر على تمثالها في الكرنك، دعونا نغوص في صفحات التاريخ لنروي قصتها معا في السطور القادمة.

المعبودة تاروت



ولقبت المعبودة تاروت في أساطير المصري القديم، أنها ربة الحمل تتخذ شكلا على هيئة أنثى فرس النهر ومخلب أسد وذيل تمساح، لتجسد معنى القوة ، وتشير الأسطورة انها تزوجت من الإله آمون وفقا للمعتقدات المصرية القديمة.

المعبودة تاروت



ولقبت تاروت بعدة أسماء منها "بي أو إبت أو دت أو رت" أي المرضعة وفقا لما وجد في نصوص الأهرامات، إلا أن يظل اسم تاروت هو الأشهر بينهم ويعني العظيمة .

ووصفت تاروت بأنها اقدم معبودة مصرية تتخذ هيئة أنثي فرس النهر ، لتحمي السيدات والأطفال المواليد والنائمين ، لتكون رمزا للحماية و الطيبة و الخير ، خاصة انه وفقا لمعتقدات المصري القديم تتصدى للشرور التي قد تصيب الإنسان .