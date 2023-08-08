احترس.. زيادة فيتامين د تهددك بهذه المخاطر

تحدث زيادة فيتامين د في الجسم عند تناول الكثير من المكملات ويسمى بالتسمم لذا الإنتباه عند تناوله فى صورة كبسولات أو حقن من الصيدليةاما المصادر الطبيعية لفيتامين د فلا خطر من الزيادة منها.

ووفقا لما جاء في موقع كلافيند كلينك فإن تسمم فيتامين د نادر الحدوث ، ولكن يمكن أن يؤدي إلى فرط كالسيوم الدم، و تشمل الأعراض:

غثيان .

زيادة العطش والتبول.

ضعف الشهية.

الإمساك .

ضعف.

ارتباك.

رنح (ضعف التوازن أو التنسيق).

عسر التلفظ (الكلام غير واضح).

لا تأخذ جرعات أعلى من الموصى بها من فيتامين د دون مناقشتها أولاً مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك.

كن حذرًا أيضًا بشأن تناول جرعات كبيرة من فيتامين أ جنبًا إلى جنب مع فيتامين د في بعض زيوت السمك.

يمكن أن يصل فيتامين أ أيضًا إلى مستويات سامة ويمكن أن يسبب مشاكل خطيرة.