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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احترس.. زيادة فيتامين د تهددك بهذه المخاطر

فيتامين د
فيتامين د

تحدث زيادة فيتامين د  في الجسم عند تناول الكثير من المكملات ويسمى بالتسمم لذا الإنتباه عند تناوله فى صورة كبسولات أو حقن من الصيدليةاما المصادر الطبيعية لفيتامين د فلا خطر من الزيادة منها.

 

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ووفقا لما جاء في موقع كلافيند كلينك فإن تسمم فيتامين د نادر الحدوث ، ولكن يمكن أن يؤدي إلى فرط كالسيوم الدم، و تشمل الأعراض:

غثيان .
زيادة العطش والتبول.
ضعف الشهية.
الإمساك .
ضعف.
ارتباك.
رنح (ضعف التوازن أو التنسيق).
عسر التلفظ (الكلام غير واضح).
لا تأخذ جرعات أعلى من الموصى بها من فيتامين د دون مناقشتها أولاً مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك. 

كن حذرًا أيضًا بشأن تناول جرعات كبيرة من فيتامين أ جنبًا إلى جنب مع فيتامين د في بعض زيوت السمك.

 يمكن أن يصل فيتامين أ أيضًا إلى مستويات سامة ويمكن أن يسبب مشاكل خطيرة.

فيتامين د زيادة فيتامين فرط كالسيوم فرط كالسيوم الدم ضعف الشهية اضرار فيتامين د

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