برلماني: حملة " هنوصلك " استجابة سريعة لمطالب ذوي الإعاقة

قال النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه تقدم بعدد من طلبات الإحاطة والمناقشة العامة بشأن تأخيرات منح ذوي الإعاقة لبطاقات الخدمات المتكاملة وذلك لوجود الكثير من الشكاوى بسبب هذا الأمر.

استجابة سريعة للمطالب

وأضاف “ منصور” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن إطلاق وزارة التضامن لحملة “هنوصلك” لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة بنهاية يناير 2024، استجابة سريعة من الوزارة لمطالب النواب والمواطنين، الأمر الذي سيعطى دفعة قوية لحل مشكلات الأشخاص ذوى الإعاقة.

ونوه وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أهمية سير حملة “ هنوصلك ” بآليات تنفيذ واضحة على أرض الواقع للتمكن من تطبيقها بفعالية كي تحقق الأهداف المرجوة منها والوصول إلى الرقم المستهدف، معقبا “ مليون بطاقة رقم جيد ولكن لابد أن نسعى لإستخراج المزيد خاصة وأن القانون تم صدوره من عام 2018 ”.

وتابع النائب : كما أنه لابد من متابعة تنفيذ الحملة بصورة أسبوعية والعمل علي تأهيل الموظفين القائمين بأعمال المبادرة، بشكل جيد من أجل تفادى أي أخطاء من شأنها تعطيل مصالح المواطن، فضلا عن أن الحملة شملت مختلف درجات الإعاقة مما يدل علي اهتمام الوزارة بمساندة وحماية هذه الفئة من مواجهة أي تحديات.

وفي نهاية حديثه، ناشد البرلمانى بأهمية تسهيل تقديم خدمات الدفع الإلكتروني لذوى الإعاقة، كنوع من التيسيرات التي يجب أن تتمتع بها هذه الفئة.

وعقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مؤتمرًا صحفيًا لإعلان تفاصيل حملة وزارة التضامن الاجتماعي التي تقام تحت شعار «هنوصلك» لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة إضافية بنهاية يناير 2024، وذلك للأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور اللواء محسن النعماني، رئيس مؤسسة "صناع الحياة"، وتهدف وزارة التضامن الاجتماعي التيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، إيمانا من الدولة بأهمية وصول الخدمات المقدمة منها ومد مظلة الرعاية والحماية الاجتماعية إلى الفئات المستحقة لها.

وأكدت القباج أن الوزارة تسخر كافة إمكانياتها وتتوسع في التعاون مع المحافظين والشركاء من الجمعيات والمؤسسات الأهلية، حيث تم البدء بالتعاون مع مؤسسة صناع الحياة مصر وجمعية الهلال الأحمر المصري للوصول إلى ذوي الإعاقة في مناطق سكنهم، بما يشمل مشاركة 5000 متطوع بجانب الرائدات الاجتماعيات، حيث سيقومون بالوصول إلى الأشخاص ذوي الإعاقة والقيام بطرق الأبواب والمسح الشامل لحالات الإعاقة عمل زيارات منزلية مع التوعية بأهمية وفوائد بطاقة الخدمات المتكاملة، والمستندات المطلوبة لاستخراجها وفقا للقانون ولائحته التنفيذية.

كما قررت الوزارة تحملها لمصروفات الكشف الوظيفي نيابة عن المستفيدين من الأشخاص ذوي الإعاقة بالغة الشدة والشديدة في مناطق تواجد الحملة، بالإضافة إلى دورها في التوعية بالإجراءات الواجبة للإعاقات المتوسطة والبسيطة والخاصة بالتسجيل بمنظومة وزارة الصحة والسكان وكيفية استكمال باقي الإجراءات الخاصة باستخراج البطاقة.