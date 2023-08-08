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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ندوات مكثفة بحي الجمرك للتوعية بحقوق ذوي الهمم وترشيد المياه

ندوة بحي الجمرك وسط
ندوة بحي الجمرك وسط الاسكندرية

 

شهدت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك بمحافظة الإسكندرية ندوة موسعة بعنوان "حقوق ذوي الإعاقة " بقاعة الاجتماعات بديوان عام الحي ، وذلك تنفيذا لمبادرة" طاقة بلا إعاقة" بتنسيق مدير لجنة حماية الطفولة بالحي مع جمعية صبايا الخير للتنمية وجمعية رابطة المرأة العربية، وذلك وفقًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وجاء ذلك بحضور عدد ٤٠ طفلا من ذوي الهمم و٣٠ من أولياء الأمور، وتم خلال الندوة التوعية بالتربية الإيجابية للأطفال من ذوي الإعاقة والخدمات المتاحة والتى توفرها الدولة لخدمة ومساعدة ذوي الهمم للنهوض بالمجتمع .

وأكدت المهندسة نهى خليفة خلال الندوة على تيسير أي معوقات تواجه ذوي الهمم في استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة .

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كما تابعت المهندسة نهي خليفه رئيس حي الجمرك فاعليات التوعية بترشيد استهلاك المياه والحفاظ على موارد الدولة وذلك داخل المركز التكنولوجي بديوان عام الحي وذلك بواسطة إدارة الوعي البيئي بشركة مياه الشرب.

وخلال الندوة، تم التعريف بكيفية الحفاظ على المياه وترشيد الاستهلاك والسلوكيات الصحيحة في التعامل مع المياه للحفاظ على موارد الدولة . وكذلك التعريف بالخدمات التي تقدمها الشركة للمواطنين من شحن كروت والخط الساخن ١٢٥ لتلقي الشكاوى بأنواعها وعمل استقصاء خدمه عملاء وتوزيع كروت الخدمات المستحدثة إلكترونيا لجميع خدمات الشركه اون لاين.

جاء ذلك بتنسيق كلا من مدير إدارة التنمية المحلية ورئيس وحدة تكافؤ الفرص ، ومدير المركز التكنولوجي بالحي وذلك لتفعيل التوعيه للمواطنين والمشاركه المجتمعية بين جميع مؤسسات الدولة  لتنمية المجتمع وتنفيذ برنامج توعوي متكامل لخدمة البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة٢٠٣٠ .

الاسكندرية استهلاك المياه استخراج بطاقات التربية الإيجابية التنمية المحلية الخدمات المتكاملة السلوكيات الصحيحة المرأة العربية المركز التكنولوجي اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية العربية ألف الفرص

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