مشروعات بتكلفة تجاوزت 10 مليارات جنيه.. تفاصيل زيارة محلية النواب للإسكندرية

تواصلت فعاليات الزيارة الرسمية لوفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى محافظة الإسكندرية، حيث استهل برنامج اليوم الثاني بتفقد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، ولجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، أعمال رصف الطريق الواصل من مدخل الطريق الصحراوي حتى طريق أبيس السابعة والثمانية بنطاق حي وسط.

واستمع الوفد إلى شرح مفصل حول المشروع، الذي يبلغ طوله 10 كم، بتكلفة 58 مليون جنيه، ونسبة تنفيذ تصل إلى 41%، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 5 كم حتى الآن.

وأكد محافظ الإسكندرية أن التنسيق مستمر مع الهيئة العامة للطرق والكباري لمتابعة سير الأعمال ومعدلات التنفيذ، مشيرًا إلى أن قطاع الطرق يُعد من أولويات خطة الدولة للتنمية، نظرًا لدوره الحيوي في تحسين جودة الخدمات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأوضح أن مشروعات التطوير الجارية تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين ورفع كفاءة البنية التحتية.

كما تفقد المحافظ ووفد اللجنة مشروع تطوير محور المشير أبو ذكري حيث يُعد المحور أحد المشروعات الاستراتيجية، ويتم تنفيذه بتكلفة تجاوزت 8 مليارات جنيه. إذ يبلغ طوله 35 كم ويربط بين منطقة القبارى غرب الإسكندرية وسيدي كرير والمطار وبرج العرب.

ويشمل المشروع إنشاء 18 كوبري بطول 18 كم، وتركيب 800 عمود إنارة ذكي بتقنية "ديما سيستم" التي تتفاعل مع الكثافة المرورية، إلى جانب 1500 عمود إنارة تقليدي بطول 10.5 متر، وشبكة كهرباء بطول 40 ألف متر. كما يشمل المشروع تنفيذ 22 بربخًا بطول 4.5 كم، وزراعة آلاف الأشجار والنخيل، ويضم المحور 9 حارات مرورية في كل اتجاه.

وشملت الجولة أيضًا تفقد عدد من مشروعات "حياة كريمة" بمدينة برج العرب، حيث زار الوفد مجمع الخدمات الحكومية، المُقام على مساحة 400 متر مربع، ويضم وحدة محلية، مركز تكنولوجي، مكتب شهر عقاري، سجل مدني، وحدة تضامن اجتماعي، مكتب تموين، مكتب بريد، ومجلس محلي.

كما تم تفقد وحدة طب أسرة "تحيا مصر" المقامة على مساحة 2700 متر مربع، والتي تضم عدة أقسام منها: صيدلية، عيادة أسنان، عيادة متابعة حمل، وخدمات مخصصة لكبار السن.

وتضمنت الجولة زيارة مركز التأهيل الشامل ببرج العرب، والذي يُعد أحد أبرز المشروعات الداعمة لذوي الهمم ضمن مبادرة "حياة كريمة" ويقدم المركز مجموعة من الخدمات تشمل: العلاج الطبيعي، جلسات التخاطب، التأهيل النفسي والسلوكي، برامج تدريب مهني في النجارة والكهرباء والحدادة والأشغال اليدوية، بالإضافة إلى خدمات التدخل المبكر للأطفال، وإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة والتقارير الطبية المعتمدة، في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق الدمج المجتمعي الكامل لأصحاب الهمم.

واستمرت جولة الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية ووفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني بزيارة مدرسة برج العرب ١ الابتدائية والإعدادية إحدى مدارس مبادرة "حياة كريمة"، حيث أكدت اللجنة علي حرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة للمصريين متضمنة كل الاهتمام بالنواحي التعليمية والصحية والطرق وكافة المرافق من مياه وصرف صحى

كما شملت الجولة تفقد الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب وتم عرض شرح توضيحي عن نظام الجامعة والدراسة فيها والمزايا،حيث تبلغ مساحتها 200 فدان، وتستقبل 1200 طالب كل سنة، وتُعد الجامعة أحد الصروح التعليمية العملاقة التي نجحت الدولة المصرية في تشييدها خلال السنوات الماضية، وذلك في إطار الدعم المستمر وتوجيهات القيادة السياسية نحو تحسين ورفع جودة التعليم القائم، وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع أحدث النظم العالمية

وأشار المحافظ إلى أن ما تشهده الإسكندرية حاليًا من تطوير شامل في المجال التعليمي والثقافي يأتي اتساقًا مع اختيار المدينة كـ"عاصمة للثقافة والحوار بالبحر المتوسط لعام 2025"، مما يعزز مكانتها كمركز إشعاع حضاري وتبادل فكري.

وفي إطار الجولة، تفقد المحافظ والوفد البرلماني أعمال أسفل كوبري الكيلو 21، لمتابعة أعمال الرصف والتوسعة التي شهدتها المنطقة وأكد المهندس أحمد السجيني على أهمية استمرار منع إشغالات الطريق للحفاظ على السيولة المرورية، خاصة أن الطريق يُعد محورًا رئيسيًا في غرب المحافظة.

واختُتمت الجولة بتفقد محطة المعالجة ضمن مشروع الصرف الصحي بمنطقة أبو تلات، والذي يضم محطة معالجة رئيسية بطاقة استيعابية 35 ألف م³/يوم، بالإضافة إلى ثلاث محطات رفع، وشبكات انحدار رئيسية وفرعية، وخطوط طرد بأقطار مختلفة.

وأوضح المهندس سيد الأنصارى، المشرف على مشروعات الجهاز التنفيذى بالإسكندرية، أن المشروع يخدم منطقة أبو تلات بحرى، وتبلغ أطوال الشبكات 140 كيلو، وأوضح أن تكلفة الشبكات تصل إلي 2 مليار و100 مليون جنيه، أما تكلفة المحطة 220 مليون جنيه.

جاء ذلك بحضور النائبين محمد الحسيني ومحمد وفيق وكيلي اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة وأعضاء اللجنة وجميع القيادات التنفيذية بمحافظة الإسكندرية.