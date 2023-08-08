مصرع شاب غرقا بشاطئ سيدي كرير غربي الإسكندرية

لقي شاب مصرعه غرقًا بشاطئ سيدي كرير، غربي محافظة الإسكندرية، وتكثف قوات الإنقاذ النهري من جهودهم للبحث عن جثمان الشاب.

وبدأت الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حالة غرق لشاب يبلغ من العمر 16 سنة بشاطئ سيدي كرير الشرقي أمام شارع السنترال عند الكيلو 35 غربي المحافظة.



وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري ورجال الحماية المدنية برفقة سيارة إسعاف إلى موقع الحادث وبدأت رحلة البحث عن الجثمان.

ولا تزال قوات الإنقاذ النهري تكثف جهودها للبحث عن جثمان الغريق، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.

