صحيفة عبرية: مراكز تقديم المساعدات أشبه بساحة قتال.. وإطلاق النار على طالبي المساعدات

أفادت صحيفة هآرتس العبرية بأن ضباط وجنود الاحتلال الإسرائيلي تلقوا تعليمات بإطلاق النار على فلسطينيين قرب مراكز تقديم المساعدات في غزة، مشيرة إلى أوامر إطلاق النار صدرت عن قادة في الجيش لإبعاد الفلسطينيين عن مراكز المساعدات.

وذكرت هآرتس أن الفلسطينيين لم يكونوا مسلحين ولم يشكلوا أي تهديد لأحد ، لافتا إلي أن مراكز تقديم المساعدات أشبه بساحة قتال ويتم إطلاق النار على طالبي المساعدات كأنهم قوة هجوم.

وأشارت هآرتس الي ان جنود الاحتلال لديهم أوامر بعدم استخدام وسائل عادية لتفريق طالبي المساعدات بغزة بل كل أنواع الأسلحة الثقيلة.

وفي وقت لاحق ، أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي يروّج أكاذيب بخصوص المساعدات لتبرير استمرار التجويع وهندسة الفوضى وإغلاق المعابر لليوم 118 على التوالي.

وقال الإعلامي الحكومي: نُكذّب بشكل قاطع الادعاءات الكاذبة التي أطلقها رئيس وزراء الاحتلال المجرم "نتنياهو" ووزير حربه "كاتس" حول مزاعم سيطرة الحكومة وحماس على المساعدات شمال قطاع غزة، ونؤكد أن هذه المزاعم المفبركة هدفها شرعنة استمرار الحصار والتجويع ومنع دخول الإغاثة الإنسانية لليوم الـ118 على التوالي.

وأضاف الإعلامي الحكومي في بيان له : نوضح للرأي العام أن العائلات والعشائر الفلسطينية هي التي قامت بتأمين قوافل المساعدات شمال القطاع، دون أي تدخل من الحكومة الفلسطينية أو الفصائل، في موقف شعبي منهم، لتوفير فتات الغذاء لمئات آلاف المجوّعين من المدنيين.

وختم أيضا: هذه الأكاذيب الرخيصة تكشف أن الاحتلال يواصل "هندسة الفوضى" ونشر الافتراءات لخلق مبررات واهية للاستمرار في إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات، في جريمة مكتملة الأركان ضد أكثر من 2.4 مليون إنسان فلسطيني مجوّع في قطاع غزة.