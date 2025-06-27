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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جيش الاحتلال يعلن قصف 35 موقع إنتاج صواريخ وقـ.تل 11 عالما نوويا

جيش الإحتلال - ارشيفي
جيش الإحتلال - ارشيفي
محمود نوفل

أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي تدمير نحو 50% من مخزون المنصات الصاروخية في إيران، مشيرا إلى أنه تم أيضا قصف أكثر من 35 موقع إنتاج صواريخ وقتل 11 عالما نوويا خلال الحرب علي إيران.

وتشير التقديرات الإسرائيلية إلي أن طهران باتت عاجزة عن إنتاج صواريخ تعمل بالوقود السائل بالإضافة الي تحييد قدرة إيران على إنتاج نواة المكوّن المُكمل للسلاح النووي .

وقالت دولة الإحتلال بحسب وسائل إعلام عبرية، إن الحرب الأخيرة ألحقت ضررا كبيرا بمحور تطوير السلاح النووي الإيراني.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الخميس، حذر من أن انسحاب إيران المحتمل من معاهدة حظر الانتشار النووي قد يشكل "السيناريو الأسوأ"، وذلك في أعقاب الضربات التي شنتها الولايات المتحدة على منشآت نووية إيرانية.

وفي تصريحاته للصحفيين خلال ختام قمة زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قال ماكرون إن هذه الضربات، رغم أنها اتسمت بـ"فعالية حقيقية"، قد تؤدي إلى تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الدوليين.

وأوضح ماكرون أن خروج طهران من معاهدة حظر الانتشار النووي "سيمثّل انحرافًا جماعيًا" في النظام العالمي ويهدد بنسف أسس الرقابة الدولية على البرامج النووية. 

كما أشار إلى أن مثل هذا القرار سيضعف المنظومة القانونية التي أنشئت لضمان عدم انتشار الأسلحة النووية، ويهدد بمزيد من التصعيد في الشرق الأوسط.

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