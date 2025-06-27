استقرار الأوضاع.. مصر للطيران تستأنف اليوم رحلاتها إلى بيروت وعمان

أعلنت مصر للطيران الناقل الوطني المصري، عن استئناف رحلاتها الجوية المباشرة من مطار القاهرة إلى العاصمة اللبنانية بيروت، اعتبارا من اليوم الجمعة، وذلك في ضوء استقرار حركة الملاحة الجوية بالمنطقة.

قالت مصر للطيران، إن تشغيل رحلاتها إلى العاصمة اللبنانية بيروت، يكون بواقع رحلة واحدة يوميًا رقم MS709/MS710 ، مع زيادة الترددات اليومية وفقًا لزيادة الطلب.

كما أعلنت الشركة عن استئناف رحلاتها أيضا بين القاهرة والعاصمة الأردنية عَمان اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 27 يونيو 2025.

حصلت شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، مؤخرا علي جائزة "أفضل موظفي شركة طيران" علي مستوي أفريقيا لعام 2025 وفقاً لتقييم Skytrax، حيث حصلت مرتبة أكثر شركة طيران تطورًا في أفريقيا (للعام الثاني علي التوالي)، وأفضل طاقم ضيافة في أفريقيا، وأيضا أفضل وجبات مقدمة علي الدرجة السياحية في أفريقيا.

كما احتلت مصر للطيران المركز 68 عالمياً ضمن قائمة أفضل 100 شركة طيران في العالم من بين أكثر من 325 شركة طيران وبفارق 20 مركز متقدم عن العام السابق 2024.