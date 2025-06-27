جيش الاحتلال: ألحقنا بالمنشآت النووية الإيرانية أضرارا جسيمة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن جيش الاحتلال، قال ألحقنا بالمنشآت النووية الإيرانية أضرارا جسيمة ودمرنا الآلاف من أجهزة الطرد المركزي.



وأوضح جيش الاحتلال، أن دمرنا مراكز بحث وتطوير مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني وقضينا على 11 عالما بارزا، وقصفنا أكثر من 35 موقع إنتاج صواريخ ودمرنا 200 منصة صاروخية إيرانية.



ولفت إلى أن دمرنا نحو 50% من مخزون المنصات الصاروخية واستهدفنا أكثر من 80 منصة صواريخ أرض جو، ودمرنا 15 طائرة إيرانية واستهدفنا 6 مطارات وقضينا على المئات من عناصر القوات العسكرية.



وتابع: استهدفنا العشرات من مقار القيادة العسكرية الإيرانية على مدار 12 يوما من الحرب، وقضينا على أكثر من 30 قائدا في المؤسسة العسكرية والأمنية الإيرانية خلال الحرب.



