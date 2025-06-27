فستان لافت .. رضوى الشربيني تستعرض جمالها

شاركت الإعلامية رضوى الشربيني ، متابعيها صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة لافته وجذابة.

وأطلت رضوى الشربيني ، مرتديه فستان طويل وأنيق ذا ألوان زاهية ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

أما من الناحية الجمالية تعتمد رضوى الشربيني ، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت رضوى الشربيني ، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها مع رفع خصلات بسيطة لتبرز جمال ملامحها.

ونعرض لكم صور الإعلامية رضوى الشربيني