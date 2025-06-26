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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

مقلية ومشوية.. طريقة سهلة لتحضير البطاطا

البطاطا المشوية
البطاطا المشوية
ريهام قدري

إذا كنتِ من محبي الأكلات المفيدة، نقدم لكِ اليوم  طريقة سهلة ولذيذة لتحضير البطاطا المقلية أو المشوية في البيت حسب رغبتك:
- أولًا: البطاطا المقلية المقرمشة

 المقادير:

3 حبات بطاطا متوسطة الحجم

زيت للقلي

ملح حسب الرغبة

رشة خل (اختياري للقرمشة)

الطريقة:

1. قشري البطاطا وقطّعيها أصابع متساوية الحجم.

2. انقعيها في ماء بارد مع ملعقة خل لمدة 15 دقيقة.

3. صفيها وجففيها جيدًا بمنشفة.

4. سخني الزيت جيدًا، ثم اقلي البطاطا نصف قلية (حتى تبدأ بالتحمير فقط) ثم ارفعيها من الزيت.

5. اتركيها تبرد قليلًا، ثم أعيديها للقلي مرة ثانية حتى تتحمّر وتقرمش.

6. رشي عليها الملح وقدميها ساخنة.

ثانيًا: البطاطا المشوية بالفرن (صحية)

 المقادير:

3 بطاطا مقطعة أصابع أو شرائح

2 ملعقة زيت زيتون

ملح، فلفل أسود، بابريكا، ثوم بودرة حسب الرغبة


 الطريقة:

1. سخني الفرن على 200 درجة مئوية.

2. في وعاء، ضعي البطاطا مع الزيت والتوابل وقلّبيها جيدًا.

3. افرديها في صينية الفرن على ورق زبدة دون تكديس.

4. اشويها لمدة 30-40 دقيقة مع التقليب من وقت لآخر حتى تتحمّر وتنضج.


 

البطاطا البطاطا المقلية البطاطا المقلية المقرمشة

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