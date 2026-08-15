زاهي حواس ينفي وجود ابنة له ويُعلن مقاضاة صفحات النصب وتجارة الآثار

نفى عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس ، نفياً قاطعاً ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي من إعلانات وصفحات مزيفة تستغل اسمه للترويج لبيع وشراء قطع ومواقع أثرية، بزعم وجود ابنة له تدير هذه العمليات.

حقيقة ابنة زاهي حواس

وأوضح الدكتور زاهي حواس في بيان للرأي العام والإعلام كافة الحقائق التالية: افتراء كاذب: لا وجود لهذه الشخصية مطلقاً، حيث أنني ليس لديه أي أبناء من الإناث على الإطلاق، وكل ما يُنسب لادعاء وجود ابنة لي هو محض كذب وافتراء.

وتابع البيان: تحذير من الاحتيال: أحذر جموع المواطنين من التعامل مع هذه الصفحات المشبوهة والأرقام المرفقة بها، والتي تستهدف النصب والاحتيال المالي مستغلة اسمه ومكانته الدولية.

الملاحقة القانونية: تم البدء فوراً في اتخاذ الإجراءات القانونية وتقديم بلاغات رسمية لملاحقة إدارة هذه الصفحات ومقاضاتهم جنائياً.

موقف ثابت: جدد الدكتور زاهي حواس تأكيده على أن آثار مصر ملكٌ للشعب، وأن حيازتها أو الإتجار بها جريمة يُعاقب عليها القانون، وسيظل دوماً خط الدفاع الأول عن التراث القومي.

كما نُحذر من تداول أو نشر أي أخبار أو معلومات كاذبة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الحازمة ضد كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج أخبار كاذبة أو مضللة في حق الدكتور زاهي حواس أو أي من أفراد أسرته، مع التأكيد على ضرورة استقاء المعلومات من المنافذ والصفحات الرسمية المعتمدة فقط.