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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أم تستغيث بالتضامن لتوفير معاش تكافل وكرامة لنجلها من ذوي الهمم

صدى البلد

استغاثت والدة الطفل " مصطفى عبد الرحمن خميس"، المقيم بمدينة المحلة الكبرى التابعة لمحافظة الغربية، في رسالة لخدمة القرّاء " بين الناس"  التي يقدمها موقع صدى البلد الإخبارى، بالمسئولين في وزارة التضامن الاجتماعى بمساعدتها في الحصول على معاش تكافل وكرامة لنجلها من ذوي الاحتياجات الخاصة مريض كهرباء في المخ.

وتقول في رسالتها : اناشد معالى الوزير الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لتوفير معاش التكافل والكرامة للطفل مصطفى عبد الرحمن خميس من مدينة المحلة الكبرى الذى يعانى من كهرباء المخ ويعانى من صعوبات الكلام والنطق ولا يوجد عائل له إلا والدته المطلقة.

وأضافت : وقد طرقت جميع أبواب مكاتب التضامن الاجتماعي فى مدينة المحلة الكبرى وقد أكد الكشف الطبي أنه مستحق لمعاش التكافل الإجتماعي ولكن بعد مرور أكثر من عام من الذهاب يومياً إلى مكتب التضامن بمدينة المحلة بمنطقة أبو شاهين ومشقة الانتظار أمام أبواب المسئولين فكان الرد أن الورق ضاع واعملنا أوراق جديدة، وانا في أمس الحاجة لمعاش تكافل وكرامة لإعانتي على أعباء المعيشة.

وأناشد وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحافظ الغربية ، والمسئولين بالتضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية ، النظر إلى حالته بعين الرحمة والعطف، والموافقة على صرف معاش تكافل وكرامة لإعانتنا على صعوبات الحياة.

للتواصل مع والدة الطفل من خلال رقم 
0402366903

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس”؛ حرصا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الكشف الطبي تكافل وكرامة ذوي الاحتياجات الخاصة ذوى الهمم صرف معاش تكافل وكرامة

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