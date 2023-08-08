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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دون إصابات.. احتراق أتوبيس بالكمين الجنوبي بالغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

اندلع حريق في حافلة سياحية بكمين مدينة الغردقة الجنوبي، حيث تمكنت الجهود الأمنية من إجلاء جميع الركاب دون وقوع إصابات. 

وأتت النيران على كامل أجزاء الحافلة قبل أن تتمكن فرق الدفاع المدني من إخماد الحريق وإزالة الحافلة من موقع الكمين، مما ساهم في تسهيل حركة المرور بالمنطقة. تم تنفيذ الإجراءات اللازمة وإعداد التقارير الرسمية للحادث، وتم تشكيل لجنة للتحقيق في أسباب اندلاع الحريق.

 


وكانت قد شهدت مدينه الغردقة اندلاع حريق بأتوبيس سياحي بكمين المدينة الجنوبي وذلك دون وقوع أي إصابات حيث تم اخراج جميع من كانوا بالأتوبيس قبل أن تمتد النيران إلى كامل أجزاء الأتوبيس تم تحرير المحضر اللازم وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.


كانت قد تلقت غرفة عمليات محافظه البحر الأحمر إخطارا باندلاع حريق بأتوبيس وذلك أثناء تواجده بكمين مدينة الغردقة الجنوبي حيث لم يتمكن قائد الأتوبيس من السيطرة على النيران التي التهمت كامل أجزاء الأتوبيس وتصاعدت النيران والأدخنة منه ولكن نجحت قوات الأمن الموجودة بالكمين من إخراج كامل الموجودين داخل الأتوبيس وتم الاتصال بقوات الدفاع المدني التي قامت بإطفاء الحريق وإخراج الأتوبيس من موقع الكمين وتيسير الحركة المرورية.

البحر الأحمر السيطرة على النيران دون وقوع أي إصابات قوات الدفاع المدني محافظة البحر الاحمر

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