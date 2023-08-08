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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لو عايزة تخسي في الرضاعة.. اتبعي هذه النصائح

الرضاعة
الرضاعة

تعد الرضاعة الطبيعية من أهم الأمور التي تساعد في نمو الطفل والحفاظ على صحته ومناعته طوال حياته.

 

ولكن ترغب بعض السيدات في التخلص من السمنة والحصول على جسم رشيق بعد الولادة مما قد يؤثر على عملية الرضاعة الطبيعية ويضر الطفل.

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فجودة لبن الأم ودرجة إفادته للطفل تتأثر بطبيعة المكونات الغذائية التي تتناولها الأم خلال فترة الرضاعة لذا فإن عمل رجيم بشكل عشوائي قد يضر الطفل بشكل كبير بل ويمكن أن يجعل كمية اللبن أقل.

 

ووفقا لما جاء في موقع “ eatright” نعرض لكم أهم الأسس التي يجب اتباعها أثناء عملية إنقاص الوزن خلال فترة الرضاعة.

 

بالنسبة للبروتين ، اختر اللحوم الخالية من الدهون والدواجن منزوعة الجلد والأسماك والمحار والفاصوليا والبيض والمكسرات والبذور. تناول ثمانية إلى 12 أونصة أسبوعيًا من مجموعة متنوعة من المأكولات البحرية من مصادر منخفضة الزئبق. لا يوصى بأكثر من 4 أونصات في الأسبوع من التونة البيضاء والهلبوت وماهي ماهي. تجنب الأسماك التي تحتوي على مستويات عالية من الزئبق ، مثل سمك القرش وسمك أبو سيف وسمك الماكريل وسمك القرميد.


تناول الفواكه والخضروات الملونة. املأ نصف طبقك بالخضروات والفاكهة على الغداء والعشاء ، وقم بتضمين الفاكهة والخضروات في الوجبات الخفيفة.


قم بتضمين ثلاث حصص من الحليب قليل الدسم أو خالي الدسم أو الزبادي أو الجبن كل يوم. إذا لم تكن قادرًا على تحمل الحليب ، جرب الحليب الخالي من اللاكتوز أو حليب الصويا المدعم بالكالسيوم.
اختر الخبز المصنوع من القمح الكامل والأرز البني والمعكرونة المصنوعة من القمح الكامل أكثر من الحبوب المكررة.
استخدم الزيوت الصحية ، مثل زيت الزيتون وزيت الكانولا.


اشرب كمية كافية من الماء والمشروبات غير المحلاة منزوعة الكافيين لإرواء عطشك. أثناء الرضاعة الطبيعية ، تزداد حاجتك إلى السوائل. قلل من المشروبات التي تحتوي على الكافيين - بما في ذلك القهوة والشاي والمشروبات الغازية - إلى ثلاثة أكواب أو أقل سعة 8 أونصات في اليوم.
لا يمكن لمكملات الفيتامينات والمعادن أن تحل محل النظام الغذائي الصحي. تحدث مع طبيبك قبل تناول أي مكملات من الفيتامينات أو المعادن.

الرضاعه التخلص من السمنة الحبوب المكررة الرضاعة الطبيعية القهوة والشاي المشروبات الغازية الوجبات الخفيفة حليب الصويا سمك الماكريل نمو الطفل

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