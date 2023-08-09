الأهلي يخوض مباراتين وديتين في معسكر النمسا

يبحث النادي الأهلي يبحث عن خوض مباراتين وديتين خلال معسكر النمسا المقرر انطلاقه 28 أغسطس الجاري.

وستكون المباراتين متدرجة المستوى، وسوف يستمر المعسكر لمدة 10 أيام استعدادًا للموسم الجديد.

قائمة الأهلي في الموسم الجديد بعد مشاورات إدارة الأهلي وكولر

حراسة المرمي: محمد الشناوى ومصطفى شوبير وحمزة علاء

خط الدفاع: أكرم توفيق ومحمد هاني وكريم فؤاد ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمود متولي وعلي معلول وخالد عبد الفتاح

وسط الملعب: أليو ديانج وعمرو السولية وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو ومحمد مجدي "أفشة" وأحمد عبد القادر ومحمد فخري وأحمد نبيل كوكا وأحمد قندوسى ومروان عطية وكريم نيدفيد.

الهجوم: محمد شريف ومحمود عبد المنعم "كهربا".

كما ضمت الصفقات الجديدة مثل رضا سليم وإمام عاشور بالإضافة إلى صفقة المهاجم الذي يجري التفاوض لضمه في الوقت الحالي.