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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع كبير في أسعار الغاز بـ أوروبا

أسعار الغاز
أسعار الغاز

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بنسبة 28٪، اليوم الأربعاء، متجاوزة 450 دولارًا لكل ألف متر مكعب، بحسب بورصة لندن “ICE”.

وافتتحت العقود الآجلة لشهر سبتمبر على مؤشر “TTF” أكبر مركز في أوروبا، التداول عند 357.5 دولار، ثم ارتفعت إلي 452.3 دولارًا بزيادة 28٪.

وانخفضت أسعار الغاز في أوروبا منذ نهاية العام الماضي، حتى 25 مايو، ولأول مرة منذ عامين، إلى أقل من 300 دولار لكل ألف متر مكعب.

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وانخفضت تكلفة الغاز في البورصة الأوروبية بسبب الاحتياطيات الكافية في مرافق تخزين الغاز تحت الأرض في الاتحاد الأوروبي، فضلا عن الطقس الدافئ وتدابير التوفير التي قللت بشكل كبير من استهلاك الغاز الطبيعي.

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