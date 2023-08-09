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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يكلف بشن حملة مكبرة بمدينة جمصة لرفع القمامة والأتربة

حملات نظافه
حملات نظافه

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل المنصورة، بشن حمله مكبرة بنطاق مدينة جمصة؛ لرفع القمامة والأتربة والنظافة العامة بالشاطئ وصيانة أعمدة الإنارة والحدائق العامة بمشاركة 5 وحدات محلية هي ( المطرية _ المنزلة _ ميت سلسيل _ شربين _ بلقاس ) .
ووجه المحافظ، بدعم منظومة النظافة بجمصة بـ 4 جرارات و4 مقطورة ولودر زاحف وسيارة حمولة 1 طن؛ ليتم ضمها لباقي المعدات لتغطية كافة الشوارع والمناطق.
وأشار إلي أن الحملة أسفرت عن رفع ما يقرب من 400 طن قمامة و40 طن أتربة بنطاق مدينة جمصة، إضافة إلي رش مبيدات للحشرات والبعوض بمختلف شوارع المدينة للقضاء علي الحشرات الطائرة والزاحفة.
ووجه المحافظ، باستمرار اعمال الحملة بمختلف شوارع مدينة جمصة حتي تصبح المدينة نظيفة بصفة مستمرة أمام الرواد والمصطافين ، نظراً لتزايد اعداد المواطنين علي مصيف جمصة.
ومن جانبه، أشار رئيس جهاز نظافة وتجميل المنصوره بأن الحملة شملت عددا من مناطق وشوارع مدينة جمصة مثل ( شاطئ جمصة، و شارع عبد العزيز ومنطقه الكرنك وامون وايزيس ، ونظافه الحدائق العامه ورفع القمامه منها ، وشارع الشباب وشارع النخل و وشارع عمر بن العزيز شارع الكورنيش ومنطقه العاشر ومنطقه الكرنك ومنطقه امون والمروه ، وتشغيل المكنسيات بالشوارع المرصوفه ) .

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الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية المنصورة تجميل المنصورة صيانة أعمدة الإنارة نظافة وتجميل مدينة المنصورة نظافة وتجميل منظومة النظافة

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