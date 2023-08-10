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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إيهاب جلال يتنازل عن نصف مستحقاته لصالح الإسماعيلي

إيهاب جلال
إيهاب جلال

قرّر إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، التنازل عن نصف مستحقاته لصالح الدراويش، نظرًا للظروف الصعبة التي يعيشها النادي في الوقت الحالي.

وعلم “صدى البلد” أن إيهاب جلال يحصل على مليون جنيه في الشهر الواحد إلا أنه قرّر التنازل عن نصف مستحقاته واكتفى بالحصول على 500 ألف جنيه شهريًا من الإسماعيلي نظرًا للظروف الصعبة للنادي .


وأبدى إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي سعادته الكبيرة بعودته لتدريب الدراويش مرة أخرى .

وقال إيهاب جلال إن الإسماعيلي فريق كبير وأي مدرب له الشرف لقيادته نظرًا للمكانة الكبيرة التي يتمتع بها داخل الكرة المصرية .

وأضاف: "جاهز للتحدي مع الإسماعيلي وأوجّه الشكر إلى علي أبو جريشة رمز الدراويش وكذلك الحال عماد سليمان" .

وأتم مسئولو النادي الإسماعيلي إجراءات التعاقد مع إيهاب جلال لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الفترة المقبلة .

واتفق مسئولو الإسماعيلي مع إيهاب جلال بشكل نهائي ، ومن المقرر أن يتواجد المدرب في تدريبات الدراويش بداية من اليوم .

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