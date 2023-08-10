ضبط 1.5 طن لحوم ومفروم دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة

نفذت مديرية الطب البيطري بالجيزة، تحت اشراف الدكتور علاء عبدالعال احمد مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، عدة حملات على الاسواق بعدد من الاحياء والمراكز بالمحافظة، بالتعاون مع مباحث التموين واجهزة المحليات بالاحياء، للتأكد من صلاحية اللحوم وجودتها.

وذلك بناء على تعليمات الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واللواء احمد راشد محافظ الجيزة، وتوجيهات اللواء الدكتور ايهاب صابر رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بتكثيف الحملات على أسواق تداول المنتجات الحيوانية واللحوم والدواجن للتأكد من صلاحيتها.

وأسفرت الحملات عن اجمالي مضبوطات خلال الفترة من يوم السبت الموافق 5/8/2023 وحتى اليوم الخميس 10/8/2023، عن ضبط 10562 كيلو لحوم ومفروم دواجن ودهون غير صالحة للاستهلاك الادمي في 6 احياء ومراكز وتم تحرير 6 محاضر قانونية وبيانها كالتالي:

1- حي الوراق 1000 كيلو مفروم دواجن غير صالح

2- حي العمرانية 750 كيلو دهون ودوبريهات غير صالح

3- مركز كرداسة 8000 كيلو هياكل دواجن ومفروم دواجن غير صالح

4- حي الهرم 650 كيلو دواجن غير صالح

5- حي العجوزة 120 كيلو لحوم ماعز خارج المجازر الحكومية

6- حي بولاق الدكرور 42 كيو لحوم بقري وضان خارج المجازر

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