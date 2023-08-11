إبادة بشرية بالملايين .. مدينة تفوق حدود الدول في التلوث عالميًا

يشهد العالم أسوأ فترات التلوث البيئي بينما سجلت العاصمة الإندونيسية جاكرتا أكثر مدن العالم تلوثاً خلال هذا الأسبوع، بحسب منظمة جودة الهواء «آي. كيو. إير».

ويتسبب تلوث الهواء في تسجيل سبعة ملايين حالة وفاة مبكرة سنويا في العالم، فيما تعده الأمم المتحدة أكبر خطر بيئي على الصحة، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وتشكل جاكرتا والمناطق المحيطة بها مدينة ضخمة تضم نحو ثلاثين مليون شخص، وتفوّقت على المدن الأخرى شديدة التلوث خلال الأسبوع، لتسجيلها كمية كبيرة من الجسيمات الدقيقة المعروفة بـ«بي إم 2.5«» (PM2.5) في هوائها.

وتسجل جاكرتا باستمرار مستويات «غير صحية» من جسيمات «بي إم 2.5» التي تخترق المجاري التنفسية وتتسبب في مشاكل في الجهاز التنفسي. وتتخطى الأرقام التي تسجلها العاصمة ما توصي به منظمة الصحة العالمية بكثير.

وأشار الرئيس جوكو ويدودو، في تصريح إلى أنه يعتزم معالجة مستويات التلوث من خلال خفض «العبء على جاكرتا»، مع استعداد البلاد لنقل عاصمتها إلى نوسانتارا في جزيرة بورنيو العام المقبل