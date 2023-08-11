عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

غير صالحة للشرب.. أهالي قرية الرقاقنة بسوهاج يشكون من تلوث مياه الشرب

شمعة فلتر
شمعة فلتر

استغاث أهالى قرية الرقاقنة التابعة لمركز جرجا بمحافظة سوهاج ، في رسالة لخدمة القرّاء " بين الناس" التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تلوث مياه الشرب وانبعاث الرائحة الكريهة منها.


ويقول المواطن يوسف ملاك في رسالته : نعانى من تلوث مياه الشرب وتغيير لونها والمياه شكلها حصل فيه اختلاط بينها وبين مياه الصرف، وفيه ناس كتير تعبانة والواحد قرفان من المياه، لافتًا إلى أن عددا من الأهالى قدموا شكاوى كثيرة لشركة المياه عن طريق الخط الساخن ، ولكن دون جدوى.


وأضاف : أمنيتنا صوتنا يوصل لأى مسئول لإنقاذنا من انتشار الأوبئة والمرض مطالبا المسؤولين بشركة المياه التدخل لحل المشكلة للحصول على مياه الشرب النقية.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

الرائحة الكريهه تلوث مياه الشرب محافظة سوهاج مياه الشرب النقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

11 درجة كاملة مرة واحدة|الحرارة تهبط إلى مستويات قياسية والأرصاد تفجر مفاجأة

هل يعود كيلو الأرز إلى 10 جنيهات؟|مفاجأة غير متوقعة بعد قرار الحكومة

زيزو وفتوح إلى الأهلي؟ تفاصيل مثيرة تحسم مصير ثنائي الزمالك

زوجة لاعب الزمالك السابق تثير الجدل بإطلالة جريئة

بعد تعرّض رضوى الشربيني للتحرش .. مفاجأة صادمة لهؤلاء الأشخاص

عاجل| ننشر موعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023

ياسمين عبد العزيز لـ العوضي: عايز تطلقني عشان نفخت شفايفي!!

إصابات عديدة.. بيان عاجل من تركيا بعد وقوع زلزال قوي

ترشيحاتنا

بـ 100 ألف جنيه| التفاصيل الكاملة لطرح أول سيارة مصرية شيك وعصرية.. شاهد

في يوم الجمعة.. 40 دعاء للمريض والمتوفى

لقائدى السيارات..غرامة 1500 جنيه عقوبة تجاوز السرعة المقررة على الطرق بقانون المرور

«اهربوا من البحر فورا»|تحذير عاجل من الأرصاد بعد غرق ابن حسن يوسف

حدث ليلا | اكتشاف حيتان عاشت بمصر قبل 41 مليون عام.. مفاجأة في وفاة الدبابة "طارق محمود".. تفاصيل مقتل شخص هدد باغتيال بايدن.. زلزال عنيف يضرب اليابان

انخفاض هائل في سعر النفط عالميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

The Lincoln Lawyer يتصدر قائمة مشاهدات نتفليكس في مصر| تعرف على قصته

علماء على متن سفينة أبحاث يسحبون شباكهم ليجدوا مخلوقا غريبا .. تفاصيل

لن تصدق.. ماذا يحدث للجسم عند تناول العنب الأسود؟

أحلى من الجاهزة.. طريقة تحضير كيك الكوكيز

فيديو

مقطع فيديو لمحاولة إنقاذ شاب أمريكي من الغرق بأعجوبة.. شاهد

تسبب في إرباك لندن.. تحدي "تيك توك" يثير الكثير من الجدل

راتب يصل لـ 127 ألف جنيه.. آخر موعد للتقديم بوظائف قطر

ظاهرة كونية منتظرة.. وتحذير من مخاطر النظر إلى السماء/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

اﻟﻤﺰﻳﺪ