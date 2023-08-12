عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للإفطار.. طريقة عمل عجينة الطعمية في المنزل

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،طريقة عمل الطعمية (الفلافل) ..

مكونات وصفة الطعمية المصرية :- 

2 كوب من الفول المدشوش.

نصف كوب من الشبت.

1/2 كوب من الكزبرة الخضراء.

2 حبة كبيرة من البصل.

عشرة فصوص من الثوم.

1/2 كوب من البقدونس الأخضر.

حبة من البصل الأحمر.

حبة من البصل الأخضر.

1/2 ملعقة كبيرة من البيكنج صودا.

1/2 ملعقة كبيرة من الكمون المطحون ناعماً.

1/4 ملعقة كبيرة من الفلفل الأحمر الناعم.

2 ملعقة كبيرة من السمسم.

2 كوب من الزيت النباتي للقلي.

ملح حسب الرغبة.

4 ملاعق صغيرة من الكزبرة اليابسة.

كيفية تحضير الطعمية المصرية :- 

نقوم بوضع الفول في إناء كبير، ثم نضيف عليه كمية من الماء، ونتركه وذلك لمدة ليلة كاملة. ثم نقوم بوضع الفول، والكزبرة، والبقدونس، والثوم، والبصل،  والبصل الأخضر، والشبت في المفرمة الخاصة بـ الطعمية، حتى يتم الحصول على عجينة لينة. نقوم باضافة البيكنج صودا إلى العجينة، ونقوم بتقليبه جيداً، ثم نتركها لمدة 60 دقيقة. يتم تشكيل العجينة على هيئة أقراص الفلافل، وذلك باستخدام الأيدي أو آلة خاصة بذلك. نرش القليل من السمسم على أقراص الفلافل. ثم نقوم بوضع الزيت على نار متوسطة حتى يسخن، ثم نقوم بوضع أقراص الطعمية في الزيت، ونستمر في تقليبه حتى يصبح لون الطعمية ذهبي. ثم يتم إخراج الطعمية من الزيت ووضعها على ورق المطبخ حتى تمتص الزيت، ويتم تقديمها.

الفول المدشوش طريقة عمل عجينة طريقة عمل الطعمية طريقة عمل عجينة الطعمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في طريق الحل النهائي.. شوبير يكشف مفاجأة عن أزمة كهربا

تحرّك رسمي في الأهلي لـ ضم لاعب مصري عالمي سوبر

الذهب يصعد بقوة.. مفاجأ في سعر الجرام عيار 21 اليوم السبت 12 أغسطس

تنسيق الجامعات 2023.. كليات تقبل أقل من 70% لطلاب المرحلة الثانية

إزاى تحافظ على بطارية آيفون.. وتبيعه بسعر ممتاز

صرف معاشات تكافل وكرامة عن شهر أغسطس الاثنين

7 زلازل ضربت مصر| تنبؤات العالم الهولندي ما زالت تتحقق.. هزة قوية جديدة !

أمطار وبرد ورياح.. تحذير عاجل بشأن طقس اليوم السبت فى السعودية

موضوعات متعلقة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من عصير الأفوكادو؟

بسعر خرافى.. روبى تثير الجدل بفستان قصير فوق الركبة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التوت البرى؟.. تقوية المناعة والعظام الأبرز

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكمثرى؟

أضرار كارثية لتناول البيض المسلوق قبل النوم

ماذا يحدث لجسمك عند تناول زيتون مخلل؟

خبير تغذية يكشف مخاطر الإكثار من الشوكولاتة للأطفال

فوائد خارقة لـ غلى قشور الليمون.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

بملابس محتشمة...رضوى الشربيني تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

أورتيجا يرد على اتهامات عمرو مصطفى للمطربين بـ «السرقة».. فيديو

السعودية.. شؤون الأئمة والمؤذنين تكشف تطورات الحالة الصحية للشيخ ماهر المعيقلي

التسمم أبرزها ..أضرار الإفراط في تناول مكملات فيتامين د ​​..تعرف عليها

إصدار 1.8 مليون قرار علاج على نفقة الدولة يتصدر اهتمامات الصحف

خبر سار لمستهلكي السجائر.. رجل ينهي حياة ابنة شقيقه بطريقة لا يتخيلها عقل.. مفاجأة بشأن ارتفاع أسعار الكتب الخارجية.. وأول تعليق من أورتيجا على خلافه مع أوكا |التوك شو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حتى الخميس| الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين.. وهذا ما يتعلق بمنخفض الهند

ممثلة شهيرة تطلب الدعاء لإصابتها بمتلازمة غريبة من نوعها

للإفطار.. طريقة عمل عجينة الطعمية في المنزل

5 استراتيجيات للتعامل مع الصدمات العاطفية والنفسية.. اصبر وكن لطيفًا

فيديو

الأسد: عودة سوريا إلى الجامعة العربية شكلية ولم نصل لمرحلة وضع الحلول.. «فيديوجراف»

ذكرى رحيله.. 9 زيجات في حياة سناء شافع وأبرز أعماله الفنية

رضا البحراوي ومسار إجباري ومسلم يشعلون مهرجان العلمين بحفل ضخم

حالتك الاجتماعية أيه؟.. معز مسعود يراوغ معتز الدمرداش عن علاقته بـ حلا شيحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ