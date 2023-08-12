للإفطار.. طريقة عمل عجينة الطعمية في المنزل

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،طريقة عمل الطعمية (الفلافل) ..

مكونات وصفة الطعمية المصرية :-

2 كوب من الفول المدشوش.

نصف كوب من الشبت.

1/2 كوب من الكزبرة الخضراء.

2 حبة كبيرة من البصل.

عشرة فصوص من الثوم.

1/2 كوب من البقدونس الأخضر.

حبة من البصل الأحمر.

حبة من البصل الأخضر.

1/2 ملعقة كبيرة من البيكنج صودا.

1/2 ملعقة كبيرة من الكمون المطحون ناعماً.

1/4 ملعقة كبيرة من الفلفل الأحمر الناعم.

2 ملعقة كبيرة من السمسم.

2 كوب من الزيت النباتي للقلي.

ملح حسب الرغبة.

4 ملاعق صغيرة من الكزبرة اليابسة.

كيفية تحضير الطعمية المصرية :-

نقوم بوضع الفول في إناء كبير، ثم نضيف عليه كمية من الماء، ونتركه وذلك لمدة ليلة كاملة. ثم نقوم بوضع الفول، والكزبرة، والبقدونس، والثوم، والبصل، والبصل الأخضر، والشبت في المفرمة الخاصة بـ الطعمية، حتى يتم الحصول على عجينة لينة. نقوم باضافة البيكنج صودا إلى العجينة، ونقوم بتقليبه جيداً، ثم نتركها لمدة 60 دقيقة. يتم تشكيل العجينة على هيئة أقراص الفلافل، وذلك باستخدام الأيدي أو آلة خاصة بذلك. نرش القليل من السمسم على أقراص الفلافل. ثم نقوم بوضع الزيت على نار متوسطة حتى يسخن، ثم نقوم بوضع أقراص الطعمية في الزيت، ونستمر في تقليبه حتى يصبح لون الطعمية ذهبي. ثم يتم إخراج الطعمية من الزيت ووضعها على ورق المطبخ حتى تمتص الزيت، ويتم تقديمها.