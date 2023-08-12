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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مطار القاهرة.. ضبط محاولة تهريب عملات نقدية ومعدنية أثرية

رجال الجمارك بمطار
رجال الجمارك بمطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية من ضبط محاولة تهريب مجموعة متنوعة من الأوراق والعملات النقدية والمعدنية الأثرية بالمخالفة لقانون حماية الاثار رقم 117 لسنة 1983والقرار الجمهوري رقم 114 لسنة 1973وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من السعودية على رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من جدة، اشتبه أحمد سعيد السيد مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب، أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبتمرير حقائبة على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة علاء فتحي مأمور الجمرك، وفرج حمدي رئيس القسم تلاحظ وجود كثافات معدنية وسط الملابس بالحقائب .

وقرر محمد أمين مدير الحركة، المشرف على العمل بالخط الأخضر بالصالة الموسمية تكليف سلامة مهدي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود عدد من الأوراق والعملات المعدنية والورقية القديمة وسط الحقائب.

قام أحمد عبد الرحمن سالم مدير الجمرك بإخطار حمدي همام رئيس الإدارة المركزية للمنافذ الأثرية، وهناء المشهور المدير العام لمركز الوحدات الأثرية بمطار القاهرة الدولي، فتم تكليف لجنة مكونة من أحمد عبد الله عليوة و سكر محمد عبد الحليم و مصطفي يسري يونس مفتشي الاثار بمركز الوحدات الأثرية بمطار القاهرة الذين افادوا في تقرير المعاينة بان المضبوطات تخضع لقوانين حماية الاثار وهي عبارة عن ١٤ عملة ورقية تعود للملك فاروق الاول و ١٣ عملة معدنية ترجع لعصور متنوعة و ٦ اوراق وعقود تبرع ترجع لعصر الملك فاروق الاول و ٣٤ عملة معدنية خاصة بالمملكة العربية السعودية ترجع لعصر الملك عبدالعزيز ال سعود و ١٣ عملة معدنية ترجع لعصر الملك فاروق الاول و عقد بيع أرض يعود لعصر الخديوي عباس حلمي الثاني و جواز سفر مصري لعهد السلطنة المصرية في عهد الملك فاروق الاول ١٩١٨ و اثنان عملة ورقية ترجع لعصر الملك عبدالعزيز آل سعود و عملة ورقية عراقيه ترجع للمملكه العراقية عصر الملك فيصل الثاني و عملة تذكارية باجمالي ٨٦ بالعدد.

وقرر رفعت صدقي مقار مدير الإدارة الرابعة بالصالة الموسمية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 210 لسنة 2023 ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال الراكب للنيابة المختصة .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

 

 

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